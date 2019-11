Nel film ci sono numerosi supereroi che arrivano da altri universi, come per esempio la versione di Spider-man un po ‘ pù noir ( Nicolas Cage ), una Spider-Girl versione anime ( Kimiko Glenn ) e una Spider-Woman ( Hailee Steinfeld ).

Nel primo film, il protagonista Miles Morales (cui voce è stata prestata da Shameik Moore ) è un giovane ragazzo di Brooklyn che sembra molto più interessato alla vita di strada e ai suoi graffiti che alla sua nuova scuola. Un giorno, dopo essersi addentrato in un tunnel, viene morso da un ragno radioattivo, il che lo porta faccia a faccia con lo Spider-Man di Peter Parker ( Chris Pine ). ma quella notte, Parker viene ucciso dal villain Kingpin ( Liev Schreiber ) e in questo modo comincia la nuova avventura di Miles, fatta di sensi di ragno ultra-sviluppati, ragnatele e supereroi.

“ Spiderman: un nuovo Universo , ” ha vinto un Academy Award come “Miglior film d’Animazione” durante la cerimonia degli Oscar di quest’anno. Dalla testata giornalistica americana The Post è stato definito come il miglior film su Spider-Man che sia mai stato creato. Un grandissimo traguardo!

Purtroppo non è ancora chiaro quale sarà il titolo del sequel, e dovremo aspettare ancora un po’ per i dettagli sulla trama.

La data infatti in cui uscirà è l’ 8 aprile 2022 , ed è stata confermata da un simpatico Tweet che mostrava una Gif a tema Spiderman in cui viene mostrato proprio un “2022”.

Sony Pictures Animation ha confermato lo scorso venerdì 1 Novembre che uno dei nostri eroi preferiti continuerà stupirci: uscirà infatti il sequel di “ Spiderman: un nuovo Universo “, e a quanto pare non dovremo aspettare nemmeno troppo per vederlo.

