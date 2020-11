Chi di voi non è curioso di conoscere tutti i segreti della famiglia più famosa (dopo quella Reale) d’Inghilterra? Stando a quanto scritto da Variety.com e riportato poi da diverse testate, Netflix ha firmato un contratto con David Beckham per produrre un docu-film sulla sua grande e bella famiglia. Il nome corretto sarebbe documentario fly-on-the-wall, cioè un tipo di programma televisivo i cui tutti coloro che sono coinvolti si comportano normalmente, come se non fossero ripresi. L’accordo tra Beckham e Netlifx girerebbe intorno ai 18 milioni di euro.

David e Victoria Beckham

La famiglia Beckham è composta da:

David , ex calciatore inglese, stella della Nazionale dei Tre Leoni e, in particolare, di Manchester United, Real Madrid, Milan e Paris Saint Germain . Attualmente è presidente e co-proprietario dell' Inter Miami FC , squadra di calcio che milita nella MLS americana;

Victoria , moglie di David, ex Posh-Spice e oggi imprenditrice nel mondo della moda con una sua linea di lusso

Brooklyn , primogenito della coppia nato a Londra nel 1999

Romeo , nato a Londra nel 2002

Cruz, nato a Madrid nel 2005

Harper Seven, nata a Los Angeles nel 2011

L’ascesa alla fama di David Beckham sarà documentata attraverso fotografie personali e video di feste di famiglia e ricordi di amici, familiari e compagni di squadra. Il film, che secondo quanto riferito sarà co-prodotto dallo Studio 99 di proprietà proprio dell’ex calciatore inglese, traccerà anche il suo rapporto con Victoria Adams, con la quale Beckham è sposato dal 1999. Non abbiamo per ora un titolo, né una data di uscita anche se indiscrezioni dicono che una troupe televisiva, in rispetto di tutte le norme anti contagio, sia già pronta ad iniziare le riprese.

I filmati d’archivio includeranno ogni sfaccettatura della vita privata e della carriera di Beckham, dai vecchi video di compleanni, alle vacanze di Natale, occasioni speciali e i primi appuntamenti della coppia David-Victoria che ci permetteranno di conoscere qualcosa di più sulla nascita del loro amore. Anche le attuali iniziative imprenditoriali di David Beckham saranno trattate nel film. Infatti, il documentario seguirà l’ex stella del calcio inglese in tutti i momenti più importanti della sua vita quotidiana, dalle partite dell’Inter Miami, alle attività benefiche, ai giochi con i figli.

Infine, pare che anche tanti ex compagni di squadra di Beckham saranno presenti del documentario, come ad esempio Cristiano Ronaldo, Gary Neville e Ryan Giggs.

David Beckham è uno di quei personaggi che non ha età e piace davvero a tutti: Netflix con questo contratto milionario si è già assicurato un successo mondiale. Del resto, la famiglia Beckham è una delle due famiglie più famoso d’Inghilterra, dopo (o forse anche prima) della famiglia reale di cui i coniugi sono anche amici.

E voi, siete curiosi di vederlo?