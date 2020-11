È disponibile una nuova versione in vinile dell’album di Emma Marrone, “Fortuna”: tutti i dettagli

Emma Marrone ha deciso di pubblicare una versione speciale del suo ultimo album Fortuna in occasione della festa dei vinili. Si tratterà di un’edizione limitata acquistabile esclusivamente su Amazon fino all’8 novembre.

Cambia il look del vinile che risulta totalmente bianco e tutti i pezzi saranno autografati proprio da Emma. Una modifica anche nella tracklist che conterrà il singolo Latina, che per diverse settimane è rimasto al primo posto dei brani più trasmessi in radio, e la versione di Stupida Allegria realizzata insieme a Izi.

La cantante ha pensato di fare un regalo ai suoi fan e allo stesso tempo celebrare la settimana dei vinili, tornati in voga negli ultimi anni. Gli artisti si sono adeguati alle richieste del pubblico realizzando puntualmente anche una versione in vinile del proprio album.

È esattamente quello che ha fatto anche Emma che ha voluto ora rilasciarne un’edizione speciale. L’artista ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae alle prese con una vasta quantità di dischi, pronti per essere autografati.

Anche in un periodo particolarmente ricco come quello che sta vivendo ora la cantante, ha trovato del tempo da dedicare al suo pubblico. Emma è infatti alle prese con X Factor, giunto ormai alla fase dei live show. Emma, che ricopre il ruolo di giudice del talent per la prima volta, sta seguendo con passione e attenzione i tre ragazzi che ha scelto per la sua categoria degli Under Uomini: Blind, Blue Phelix e Filippo Santi.

Nonostante gli impegni ha avuto modo di uscire anche con nuova musica, rilasciando la collaborazione con Gianni Bismark “C’hai ragione tu“. Sempre innarrestabile la nostra cara Emma!