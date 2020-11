Gli MTV EMA si terranno questa domenica e gli artisti sono pronti a salire sul palcoscenico

Mancano ormai pochi giorni agli MTV EMA che si terranno questa domenica, 8 novembre. Nonostante la difficoltà riscontrata nella preparazione di un evento simile, MTV è riuscito ancora una volta a mettere ugualmente in piedi un grande spettacolo. Esattamente come è avvenuto per i Video Music Awards o i Billboard Music Awards, gli artisti si impegneranno a rispettare le norme di sicurezza e il pubblico non sarà presente.

In diretta da Budapest a presentare l’evento saranno le Little Mix, che proprio questo venerdì pubblicheranno il loro nuovo album “Confetti“. Ma non solo, Jade, Perrie, Jesy e Leigh-Anne regaleranno al pubblico anche un’inedita esibizione nel corso della serata e avranno la possibilità di portarsi a casa una vittoria essendo nominate in ben quattro categorie.

La lista degli artisti che si esibiranno in questa edizione degli EMA promette scintille. A salire sul palco ci sarà Sam Smith, che presenterà uno dei brani del suo nuovo album “Love Goes” e uno degli artisti latini più amati, Maluma. A loro si uniranno Zara Larsson e gli artisti emergenti Doja Cat e YUNGBLUD.

Ma non saranno i soli, in una serata ricca di musica il pubblico avrà modo di godersi le esibizioni di Alicia Keys, DaBaby, Karol G, Tate McRae e Jack Harlow. Infine il deejay David Guetta che ha preparato un set suggestivo: suonerà infatti nella piscina dei Bagni Széchenyi, uno dei più grandi bagni termali d’Europa.

Ci saranno anche molti ospiti che presenteranno le categorie e annunceranno i vincitori di questa edizione. Dalla modella Barbara Palvin a Rita Ora, da Lewis Hamilton a DJ Khaled. Ma anche Big Sean, Anne-Marie e molti altri.

Si prospetta, nonostante tutto, una serata ricca di emozioni e soprattutto di musica. L’appuntamento è domenica alle ore 21 sul canale 130 di Sky e in streaming sulla piattaforma NOW TV.