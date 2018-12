Comincia il countdown

6 marzo 2019: questa è la data che noi, fan delle produzioni Marvel, dovremo tassativamente segnare sul calendario.

Ad annunciarlo è stato il canale youtube ufficiale della Marvel, che poche ore fa ha condiviso lo strabiliante nuovo trailer dell’ultimo suo lavoro cinematografico, avente come protagonista l’attesissima Captain Marvel.

Chi è Captain Marvel?

Per coloro che ancora non conoscono la supereroina, già ampiamente conosciuta e amata dagli amanti del fumetto, il trailer si dimostrerà essere una vera e propria rivelazione: viene difatti non solo presentata al pubblico tramite emozionanti scene dal grande impatto visivo, ma anticipata la sua storyline.

La rinascita di Carol Denvers

Il film sarà infatti ambientato negli anni ’90 e avrà come protagonista Carol Denvers, una donna che, a seguito di un incidente che ha posto la sua vita sul filo di un rasoio, è stata salvata dalla razza Kree e resa una di loro tramite una presunta mutazione genetica che ha reso la nostra protagonista per metà umana e per metà aliena.

Sempre dal trailer appena rilasciato si evince inoltre che il passato di Carol sarà essenziale per la crescita e la formazione del personaggio e dell’inevitabile nascita di Captain Marvel.

Si comprende infatti che la neo eroina non possiede alcun ricordo della propria vita precedente, ritrovandosi così a dover ricostruire il proprio passato tramite flashback e una difficile ricerca sulle proprie origini che molto probabilmente rappresenterà il punto di partenza per la trasformazione della “rinata Carol” nella combattiva e coraggiosa Captain Marvel.

Captain Marvel: il trailer in italiano

Un cast altrettanto fenomenale

Il cast del nuovo prodotto cinematografico di casa Marvel comprende la splendida Brie Larson nei panni della nuova eroina protagonista del film;Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury e Jude Law, il quale interpreterà un personaggio piuttosto controverso, nonché l’ufficiale Yon-Rogg, che potrebbe essere il catalizzatore di alcune vicende e colpi di scena già speculati dagli amanti del fumetto.

Come sempre, casa Marvel ha saputo sorprendere nella scelta degli attori che daranno voce e corpo ai propri personaggi, tra cui di certo spiccano la Larson, che ricordo essere vincitrice del premio Oscar come migliore attrice protagonista nel 2016 con il film drammatico Room, e Jude Law, che di certo non necessita alcun tipo di presentazione essendo uno dei volti più noti di Hollywood.