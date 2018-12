La star del reggaeton domenicano Natti Natasha ha appena rilasciato un nuovo singolo che farà sicuramente parte delle playlist di tutti i DJ che lavorano nelle discoteche di musica latina.

La traccia che ti farà ballare durante il prossimo capodanno con la tua fidanzata si chiama Me Gusta. Non è il classico brano reggaeton pop ma un pezzo più tranquillo, sensuale e influenzato dalla trap music. Natti ha voluto consegnare alle coppie un singolo da ballare insieme. Dopo un pezzo pop reggaeton ogni tanto ci sta un singolo più soft.

Di cosa parla Me Gusta?

Natti Natasha canta in Me Gusta di avere una relazione segreta con un uomo. Fin qui tutto bene. Il problema è che quest’uomo ha già una relazione ufficiale con un’altra donna. Ma a Natti questo non importa. Pare che la cantante non sia molto gelosa. Anzi, è affascinata da questo senso di trasgressione.

Video musicale di Me Gusta

Il video musicale di Me Gusta è stato pubblicato insieme alla distribuzione presso gli store digitali. La clip mostra la cantante domenicana in abiti metallizzati e in versione ballerina. Nulla tradimenti… almeno non qui.

Testo di Me Gusta di Natti Natasha

(Yo sé que la’ noche’ no son toda’ para mí)

Natti Na’, Natti Na’

Me-Me-Me-Me gusta lo’ beso’ prohibido’, lo que hay escondido’

Me gusta que me hablen bajito, así respiraito’

Me gusta donde haya peligro, donde haya delirio

Me gusta; e’ malo, pero es que me gusta

Y sí, yo sé que la’ noche’ no son sola’ para mí

Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí

Yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti

Y si me preguntan digo que nunca te vi

No somos amigos, pero tenemos privilegio’

No’ vemos a escondida’ y eso que no hay nada serio

Pa’ qué tener un compromiso

Si dice que te ama pero en su cama a mi fue la que quiso

Lo’ bueno’ buscan lo malo y lo’ malo’ buscan lo bueno

Podemo’ pecar pero sin arrepentimiento

La agenda escribida y como quiera yo lo tengo

Repetimos siempre que puedo

Porque me gusta (Ah, ah)

Lo’ beso’ prohibido’, lo que hay escondido’

Me gusta que me hablen bajito, así respiraito’

Me gusta donde haya peligro, donde haya delirio

Me gusta; e’ malo, pero es que me gusta

Y sí, yo sé que la’ noche’ no son sola’ para mí

Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí

Yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti

Y si me preguntan digo que nunca te vi

(Oh, oh, oh)

Que nunca te vi (Oh)

(Oh-oh, oh-oh)

(Oh, oh, oh)

(Yay, yay; ¡’cucha!)

En mi mano cae como pieza de dominó

Sin fajarme mucho, este juego lo domino

Porque tengo bien loco

A-A ti te tengo loco

Deja que voy por ma’ cuando le das al lean

Te robo la victoria cuando me bajo el pink

Así te pongo loco

Papi, te tengo loco

¡Ahí fue!

Y sí, yo sé que la’ noche’ no son sola’ para mí

Que tú tienes a alguien pero me quieres a mí

Yo sé que me piensas cuando estoy lejos de ti

Y si me preguntan digo que nunca te vi

(Oh, oh, oh)

Que nunca te vi (Oh)

(Oh-oh, oh-oh)

(Oh, oh, oh)

(Que nunca te vi)