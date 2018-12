È successo prima del previsto: Netlifixha annunciato la data di uscita della seconda stagione di “Le terrificanti avventure di Sabrina” ed ha rilasciato anche il teaser.

La data è stata fissata al 5 aprile 2019, dove usciranno direttamente sulla piattaforma Netflix tutti i nuovi episodi.

Trama della serie “Le terrificanti avventure di Sabrina”

Per chi ancora non è riuscito a vedere la prima stagione della serie è giusto chiarire qualcosa!

Le terrificanti avventure di Sabrina è la serie creata e basata sull’omonimo fumetto della Archie Horror in cui si immaginano le origini della ragazza, Sabrina Spellman, con delle sfumature più macabre.

Le terrificanti avventure di Sabrina immagina l’origine e le vicende di Sabrina, vita da strega come un racconto di formazione dark che pesca nell’horror, nell’occulto e, naturalmente, nella stregoneria. In questo adattamento, che segue i toni di Rosemary’s Baby e L’esorcista, Sabrina cerca di bilanciare la sua doppia natura, metà strega e metà mortale, mentre affronta le forze malvagie che minacciano lei, la sua famiglia e il mondo degli esseri umani, recita la sinossi ufficiale.

Cast della serie “Le terrificanti avventure di Sabrina”

Per chi avesse già visto la prima stagione o per chi semplicemente ha visto il nuovo trailer, avrà notato che i volti dei personaggi, o meglio degli attori, non sono del tutto nuovi! Bene, vediamo insieme chi sono e cosa hanno interpretato in passato:

Sabrina , partendo dalla protagonista, è interpretata dall’attrice Kiernan Shipka (precedentemente ha recitato in Mad Men, Feud: Bette and Joan).

, partendo dalla protagonista, è interpretata dall’attrice (precedentemente ha recitato in Mad Men, Feud: Bette and Joan). Migliore amica di Sabrina, Rosalind Walker è interpretata Jaz Sinclair (l’abbiamo vista in Vampire Diaries).

è interpretata Jaz Sinclair (l’abbiamo vista in Vampire Diaries). Mary Wardwell, l’insegnante presso la Baxter High che successivamente viene sostituita dalla terrificante Madam Satan è interpretata da Michelle Gomez (famosa per il ruolo in Doctor Who).

l’insegnante presso la Baxter High che successivamente viene sostituita dalla terrificante è interpretata da Michelle Gomez (famosa per il ruolo in Doctor Who). Zia Zelda interpretata da Miranda Otto.

interpretata da Miranda Otto. Zia Hilda interpretata da Lucy Davis.

interpretata da Lucy Davis. Il ragazzo di Sabrina, Harvey Kinkle , interpretato da Ross Lynch.

, interpretato da Ross Lynch. Prudence, la leader del trio di streghe denominata “Weird Sister” è intepretata da Tati Gabrielle.

Nella seconda stagione inoltre saranno presenti anche dei nuovi personaggi, tra cui:

Sabrina da piccola interpretata da Mckenna Grace.

Il fidanzato di Mary Wardewell, Alexis Denisof.

Adesso non ci resta altro che aspettare con ansia il 5 aprile per l’uscita della seconda stagione!

Tutti pronti sul nostro divano a guardare Netflix!