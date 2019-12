Finalmente ecco le prime immagini del trailer ufficiale del nuovo capitolo di 007 dal titolo No Time To Die. Il trailer, reso noto nelle ultime ore, mostra molte immagini girate nella splendida Matera, città Capitale Europea della Cultura del 2019.

Daniel Craig, che torna ancora una volta nei panni dell’agente James Bond, è come sempre in splendida forma. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci rivela il trailer ufficiale di No Time To Die.

Il trailer di 007 No Time To Die

Il trailer del nuovo capitolo di 007 è davvero emozionante e pieno di adrenalina. Nel trailer tutto inizia, e ovviamente non poteva essere diverso da così, con un feroce inseguimento per le stradine dei Sassi di Matera, con azione allo stato puro, compreso un lancio con cavo da un alto e antico ponte.

Le prime immagini del trailer ci lanciano immediatamente nell’azione e nel cuore della storia. Come sappiamo, infatti, questo nuovo capitolo della saga ci parlerà di un James Bond a riposo nella splendida Giamaica che però viene richiamato in servizio dal suo vecchio amico della Cia Felix Leiter che gli chiede aiuto.

La missione affidata a James Bond è quella di salvare uno scienziato misteriosamente rapito, ma la cosa si rivela molto più difficile del previsto. Bond si troverà così a seguire le tracce di un astuto delinquente che lo minaccia con una misteriosa nuova tecnologia in suo possesso.

Il cast e la data d’uscita di No Time To Die

Come già anticipato, Daniel Craig tornerà a vestire i panni dell’agente segreto 007; la parte del cattivo e antagonista, invece, sarà interpretata da Rami Malek, attore che dopo il grande successo avuto vestendo i panni di Freddie Mercury, sta riscuotendo un grande successo.

Accanto a loro troveremo poi Léa Seydoux nel ruolo di Madelein Swann, Naomie Harris in quello di Moneypenny, Ralph Fiennes e Ben Whishaw.

Il film, diretto da Cary Fukunaga sarà nei cinema italiani a partire dal 9 aprile 2020. Andrai a vederlo anche tu?