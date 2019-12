Il suo album “Jagged Little Pill” compierà 25 anni il prossimo anno e Alanis Morissette ha tutte le intenzioni di rendere il 2020 un anno speciale.

Per celebrare questo anniversario la cantante ha annunciato un tour che la vedrà protagonista a partire da Giugno. Prima di allora pero’, ha intenzione di rilasciare un nuovo album che prende il nome di “Such Pretty Forks In The Road” e che potremo ascoltare dal 1 Maggio 2020.

La cantante, che non rilasciava nuova musica dal 2015, ha pubblicato il primo singolo tratto dal nuovo disco. Si intitola “Reasons I Drink” e segna a tutti gli effetti il suo ritorno nella scena musicale.

Alanis non ha mai fatto mistero dei suoi problemi personali, dal disturbo alimentare alla dipendenza dall’alcol. Con il nuovo singolo ha voluto raccontare il suo rapporto con quest’ultimo e il cibo, spiegando le ragioni che l’hanno portata a vederli come una valvola di fuga.

“Niente mi dà tregua come fanno loro

Niente riesce a darmi pace da questa tortura come fanno loro” Estratto dal testo di Reasons I Drink

La cantante fa riferimento a una vita fatta di pressioni e al rapporto con l’industria musicale che definisce “malata”.

“E queste sono le ragioni per la quale non so se riuscirei a smettere

E queste sono le ragioni per la quale non riesco a vedere chiaro

E queste sono le cose delle quali conosco gli effetti così intensi

E resto a domandarmi come funzionerei senza di loro” Estratto dal testo di Reasons I Drink

Il suo album “Jagged Little Pill” è stato di ispirazione per lo spettacolo di Broadway che debutterà proprio questa settimana che prende il nome dal disco e non solo. Diretto da Diane Paulus, nello spettacolo ci saranno chiari riferimenti ai brani contenuti in esso, in alcuni casi verranno portati sul palco proprio alcune frasi tratte da questi.

Alanis prenderà inoltre parte al nuovo album di Halsey che rivelando la tracklist di Manic –che uscirà il 17 Gennaio– ha rivelato che ci sarà un interludio che vedrà protagonista proprio la cantante canadese.

Il 2020 sarà un anno impegnativo per la cantante, ma noi non possiamo che essere felici del suo ritorno. Date un ascolto a “Reasons I Drink” e dateci il vostro parere!

Traduzione del testo di Reasons I Drink di Alanis Morissette

[Verso 1]

Queste sono le ragioni per cui bevo

Le ragioni per la quale dico a tutti che sto bene anche se non è così

Queste sono le ragioni per la quale lo faccio troppo spesso

Lavoro da quando ho memoria, da quando ero solo un singolo digitale

Ora, nonostante io sia spezzata

Non so dove tirare la linea perchè quel solco è troppo in profondità

[Pre-Ritornello]

E niente mi dà tregua come fanno loro

Niente riesce a darmi pace da questa guerriera come fanno loro

[Ritornello]

Eccoci

Sento tanto entusiasmo e il mio comfort è così forte

Un altro morso ancora

È così di aiuto nel mio bisogno di una tregua

[Verso 2]

E qui ci sono le ragioni per cui mangio

Le ragioni per cui sento tutto così intensamente quando non sono sotto medicinali

E quindi ecco qua, sto comprando una Lamborghini

Per riparare a queste abitudini, per sopravvivere a questa industria malata

[Pre-Ritornello]

E niente mi dà tregua come fanno loro

Niente riesce a darmi pace da questa tortura come fanno loro

[Ritornello]

Eccoci

Sento tanto entusiasmo e il mio comfort è così forte

Un altro sorso ancora

È così di aiuto nel mio bisogno di una lunga tregua arretrata

[Bridge]

E queste sono le ragioni per la quale non so se riuscirei a smettere

E queste sono le ragioni per la quale non riesco a vedere chiaro

E queste sono le cose delle quali conosco gli effetti così intensi

E resto a domandarmi come funzionerei senza di loro

[Ritornello]

Eccoci

Sento tanto entusiasmo e il mio comfort è così forte

Un altro strappo

Vado da un lilipad a un altro per restare accesa

Testo di Reasons I Drink di Alanis Morissette

[Verse 1]

These are the reasons I drink

The reasons I tell everybody I’m fine even though I am not

These are the reasons I overdo it

I have been working since I can remember, since I was single digits

Now, even though I’ve been busted

I don’t know where to draw the line ‘cause that groove has gotten so deep

[Pre-Chorus]

And nothing can give reprieve like they do

Nothing can give a break for this soldier like they do

[Chorus]

Here we are

I feel such rapture and my comfort is so strong

One more hit

It feels so helpful in my need for respite

[Verse 2]

And here are the reasons I eat

Reasons I feel everything so deeply when I’m not medicated

And so that’s it, I am buying a Lamborghini

To make up for these habits, to survive this sick industry

[Pre-Chorus]

Nothing can give reprieve like they do

Nothing can give me a break from this torture like they do

[Chorus]

Here we are

I feel such rapture and my comfort is so strong

One more sip

It feels so helpful in my need for some long overdue respite

[Bridge]

And these are the reasons I don’t even think I would quit

And these are the reasons I can’t even see straight

And these are the ones whom I know it so deeply affects

And I am left wondering how I would function without it

[Chorus]

Here we are

I feel such rapture and my comfort is so strong

One more rip

I go from one lilipad to another to stay lit