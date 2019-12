Pare che un nuovo capitolo del film Il Pianeta Delle Scimmie sia in lavorazione, e che presto quindi potremo rivedere le scimmie mega evolute di nuovo sul grande schermo. Ma cosa sappiamo al riguardo? Ecco tutte le info su questo nuovo capitolo della saga.

Un nuovo film de Il Pianeta Delle Scimmie

Una saga cinematografica longeva, che prende il via nel lontano 1968 dal romanzo francese di genere fantascientifico scritto da Pierre Boule. Il Pianeta Delle Scimmie è stato trasposto per il cinema (e anche per una serie tv) innumerevoli volte, fino al più recente film, di due anni fa, The War: Il pianeta delle scimmie.

Come riportato da The Hollywood Reporter, non è chiaro se si tratterà di un’estensione del film interpretato da Andy Serkis (tra cui Rise of the Planet of the Apes e Dawn of the Planet of the Apes) oppure di una nuova storia che si stacca dalle precedenti.



Quello che sappiamo è che il regista che si occuperà di questo nuovo capitolo sarà Wes Ball. A rivelarlo è stato lo stesso regista che ieri (3 dicembre) ha celebrato il suo coinvolgimento nel progetto pubblicando un’immagine dietro le quinte di un altro film de Il Pianeta Delle Scimmie.

Per il momento non si hanno altre notizie, ma di sicuro ne sapremo di più ma mano che il progetto andrà realizzandosi. Speriamo che questo nuovo capitolo prenda una buona strada, senza correre il rischio di rimestare una storia vista e rivista senza aggiungere nulla di nuovo ed entusiasmante.

Per il momento però dobbiamo accontentarci di aspettare e sperare che la Disney non perda colpi lanciandosi nell’ennesimo progetto di rilancio dei brand più famosi e più seguiti nella storia del cinema.

Cosa pensi di questo nuovo capitolo de Il Pianeta Delle Scimmie? Faccelo sapere nei commenti qui in basso.