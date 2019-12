I più attenti ricorderanno questa canzone, rilasciata in esclusiva per Amazon Music lo scorso anno. Eppure Katy Perry ha deciso di conservarla e rilasciarla globalmente e su tutte le piattaforme digitali solo questo mese.

Si tratta di “Cozy Little Christmas”, il brano perfetto da inserire nella playlist delle feste. La canzone rappresenta la seconda traccia natalizia firmata da Katy dopo “Every Day is a Holiday”, rilasciata nel 2015.

Significato di Cozy Little Christmas di Katy Perry

Ricevere regali a Natale, si sa, è apprezzato da tutti. Ma tutti saranno d’accordo con il pensiero che questa festività sia soprattutto caratterizzata dallo stare insieme, circondarsi dei propri parenti e amici per vivere insieme momenti spensierati.

Ed è proprio di questo che la cantante parla in “Cozy Little Christmas”, descrivendo la sensazione provata nel passare del tempo insieme alle proprie persone e che vale più di qualsiasi altra cosa.

“Non ho bisogno di diamanti, niente oggetti luccicanti

Perchè non puoi comprare quest’emozione

Niente accende il mio fuoco o mi avvolge come te, tesoro

Voglio solo un piacevole, piacevole piccolo Natale qui con te” Estratto dal testo di Cozy Little Christmas

Come vuole la tradizione Katy ha voluto creare un calendario dell’avvento piuttosto speciale. A partire dal primo del mese, ogni giorno, regalerà una sorpresa al suo pubblico.

Il video ufficiale della canzone ha rappresentato una di queste sorprese. Una Katy felice e “addobbata” e un Babbo Natale obbligato a prendersi una pausa e a godersi momenti di relax, sono i protagonisti del video insieme ad alcuni teneri “compagni”.

Tra un massaggio, un bagno in piscina e una bevuta, tutto ciò che importa è stare bene e godersi un piacevole Natale.

Katy Perry è solo una dei tanti artisti che quest’anno ha voluto rilasciare una traccia natalizia. Ora non resta che inserire “Cozy Little Christmas” nella vostra playlist festiva che vi permetterà di entrare nello spirito del Natale!

Traduzione del testo di Cozy Little Christmas di Katy Perry

[Verso 1]

Tutti sono in ritardo e in fermento

Fanno compere fino a quando cadranno nella neve

I bambini stanno piangendo, i cani abbaiono

Mentre parliamo con persone che conosciamo appena

Certo è un delirio, ma è magia

Non appena appenderai il vischio

Considerando che sei tu la ragione della stagione

No, non dobbiamo conversare con i Jones

[Pre-Ritornello]

Il nostro amore non ha prezzo

[Ritornello]

Non ho bisogno di diamanti, niente oggetti luccicanti (No, oh, oh, oh, oh)

Perchè non puoi comprare quest’emozione (No, oh, oh, oh, oh)

Niente accende il mio fuoco o mi avvolge come te, tesoro

Voglio solo un piacevole, piacevole piccolo Natale qui con te

[Verso 2]

Quindi, Signor Santa (Signor Santa)

Prendi il giorno libero (Prendi il giorno libero)

Fatti fare un massaggio (Fatti fare un masaggio)

Poichè qui abbiamo tutto sotto controllo

Un piccolo whiskey (Un piccolo whiskey)

Stiamo diventando allegri (Ooh!)

E balliamo un lento su Nat King Cole

No, non ci stiamo stressando (Non ci stiamo stressando)

Ci stiamo solo accarezzando (Mm-hmm)

Mentre scaldiamo le nostre dita ghiacciate

Non manca nulla (Non manca nulla)

Perchè tu sei la benedizione (Perchè tu sei la benedizione)

Sì, tu sei l’unica cosa che desidero

[Pre-Ritornello]

Il nostro amore non ha prezzo

[Ritornello]

Non ho bisogno di diamanti, niente oggetti luccicanti (No, oh, oh, oh, oh)

Perchè non puoi comprare quest’emozione (No, oh, oh, oh, oh)

Niente accende il mio fuoco o mi avvolge come te, tesoro

Voglio solo un piacevole, piacevole piccolo Natale qui con te

[Bridge]

Non ho bisogno di nulla

Riprenditi tutti i Cartier, le cose di Tiffany, le Chanel

Beh, posso tenere quella Chanel? Per favore?

[Ritornello]

No, no, no, no

Non ho bisogno di diamanti, niente oggetti luccicanti (No, oh, oh, oh, oh)

Perchè non puoi comprare quest’emozione (No, oh, oh, oh, oh)

Niente accende il mio fuoco o mi avvolge come te, tesoro

Voglio solo un piacevole, piacevole piccolo Natale qui con te

[Outro]

(Fa-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la)

Solo io e te sotto l’albero

(Fa-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la)

Un piacevole piccolo Natale qui con te

Testo di Cozy Little Christmas di Katy Perry

[Verse 1]

Everybody’s in a hurry, in a flurry

Shopping ‘til they’re droppin’ in the snow

Kids are cryin’, dogs are barkin’

Catching up with folks we barely know

Sure it’s madness, but it’s magic

As soon as you hang up the mistletoe

‘Cause you’re the reason for the season

No, we don’t need to keep up with the Jones

[Pre-Chorus]

Our love is something priceless

[Chorus]

I don’t need diamonds, no sparkly things (No, oh, oh, oh, oh)

‘Cause you can’t buy this a-feeling (No, oh, oh, oh, oh)

Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you

[Verse 2]

So, Mr. Santa (Mr. Santa)

Take the day off (Take the day off)

Get a massage (Get a massage)

‘Cause we’ve got this one all under control

A little whiskey (A little whiskey)

We’re getting frisky (Ooh!)

And slow dancing to Nat King Cole

No, we ain’t stressin’ (We ain’t stressin’)

Just caressin’ (Mm-hmm)

Warming up our popsicle toes

Nothing’s missin’ (Nothing’s missin’)

‘Cause you’re a blessin’ (‘Cause you’re the blessin’)

Yes, you’re the only one I’m wishing for

[Pre-Chorus]

Our love is something priceless

[Chorus]

I don’t need diamonds, no sparkly things (No, oh, oh, oh, oh)

‘Cause you can’t buy this a-feeling (No, oh, oh, oh, oh)

Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you

[Bridge]

I don’t need anything

Take back all the Cartier, and the Tiffany’s and the Chanel

Well, can I keep that Chanel? Please?

[Chorus]

No, no, no, no

I don’t need diamonds, no sparkly things (No, oh, oh, oh, oh)

‘Cause you can’t buy this a-feeling (No, oh, oh, oh, oh)

Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you

[Outro]

(Fa-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la)

Just you and me, under a tree

(Fa-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la)

A cozy little Christmas here with you