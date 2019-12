Tra i membri delle Fifth Harmony, Lauren Jauregui ha impiegato più tempo per costruire la sua carriera da solista. Invece di lanciare una serie di canzoni in pochi mesi, la 23enne ha optato per la selettività e ha scelto con fare minuzioso le opportunità discografiche. Questo significa però che non la sentiamo così spesso in radio. La sua ultima canzone “More Than That” è uscita a gennaio, per essere precisi. Bella si, ma è passato quasi un anno. Per fortuna Lauren è tornata. Oggi (4 dicembre 2019), la hitmaker ha deciso di unire le forze con Clear Eyes (Jeremy Lloyd di Marian Hill) e Drew Love per rilasciare il singolo “Let Me Know“.

Nella produzione gentilmente fornita da Jeremy, lei e Drew si scambiano i doveri vocali. I due chiedono un rapporto più diretto al proprio partner nei versi di Let Me Know.

“Se sei stufo di me avvisami. Se non è amore, fammelo sapere. Se per te è troppo, fammelo sapere”, canta Love nel verso.

Il contributo di Lauren è altrettanto forte. “Siamo innamorati o siamo troppo cresciuti,” si chiede l’ex Fifthy nella canzone.

E a te piace la canzone? Scrivi la tua opinione nei commenti qui sotto. Ti lasciamo alla traduzione del testo.

Traduzione del testo di Let Me Know in italiano

[Drew Love]

Sembra che tu non mi ascolti anche se sono sincero

Non ho mai trovato nulla di specifico

È la terza volta che ti chiamo e tu ti perdi

Ogni volta che mi avvicino, ti allontani

Hai numeri sconosciuti di recente

Non abbiamo bisogno di giocare, basta essere giusti

Non voglio lasciare questa cosa senza rimpianti

Se abbiamo bisogno di cambiare, potremmo ricominciare da capo



[Drew Love]

Se sono troppo, fammi sapere

Se sono troppo ubriaco, fammi sapere

Se recito, fammelo sapere

Se sei stufa, fammelo sapere

Se non è amore, fammi sapere

Se è troppo, fammi sapere



[Drew Love]

A volte divento un po’ stupido

Agisco un po’ pazzamente

Divento un po’ confuso

Tesoro, a volte divento un po’ geloso

Agisco in modo un po’ spericolato

Diventa un po’ egoista

(Fammi sapere)



[Lauren Jauregui]

Immagino che sia troppo adesso

Sto passando del tempo a cercare di capire

Perché la presa che hai avuto sul mio cuore è stata importante

Questa presa è molto più forte della mia forza di volontà

Ho solo la sensazione che a volte diventi un po’ egoista

Di fronte ai tuoi occhi divento qualcun altra

Quando hai tanti pensieri che vuoi dire

Ma non hai avuto il tempo di comunicarli

Non voglio combatterti

Anche se mi piacerebbe

Sono troppo legata a te, anche in modo psicopatico

Continui a mettermi in queste situazioni, tesoro

Nessuna reciprocità, mi sono presa questa responsabilità

Ora ho finito e hai freddo

Siamo innamorati o siamo troppo cresciuti

Forse è meglio che me lo fai sapere



[Drew Love, Lauren Jauregui]

Se sono troppo, fammi sapere

Se sono troppo ubriaco, fammi sapere

Se recito, fammelo sapere

(No, non ce la faccio più)

Se sei stufa, fammelo sapere

Se non è amore, fammi sapere

Se è troppo, fammi sapere



[Drew Love, Lauren Jauregui]

A volte divento un po’ stupido

Agisco un po’ pazzamente

Divento un po’ confuso

Tesoro, a volte divento un po’ geloso

Agisco in modo un po’ spericolato

Divento un po’ egoista

(Fammi sapere)



[Drew Love, Lauren Jauregui]

Devi farmelo sapere

Se anch’io sono …

Se anch’io sono …

Se anch’io sono …

Se sono troppo

Se anch’io sono …

Devi farmelo sapere