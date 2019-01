La principessa del pop pone una nuova pausa alla sua carriera da favola

Mi rincuora annunciare una nuova, triste notizia dell’ultima ora: Britney Spears, la principessa del pop, ha deciso di accantonare la propria carriera musicale per un tempo attualmente non specificato, al fine di poter prendersi cura del padre malato.

La cantante statunitense ha difatti resa nota un’emergenza familiare che ha purtroppo coinvolto un importante membro della famiglia, il padre James Parnell Spears, recentemente ricoverato a causa di una perforazione del colon.

Britney ha così annunciato ieri 4 Gennaio in un’intervista a Digital Spy:

“Dedicherò la mia attenzione e tutte le mie energie per potermi prendere cura della mia famiglia. Abbiamo una relazione veramente speciale e voglio stare al fianco dei miei familiari in questo difficile momento, proprio come loro hanno sempre fatto per me.”

I palchi di “Domination” spengono i riflettori ancor prima dell’esordio del tour

La cantante aveva recentemente annunciato l’esordio di un nuovo e attesissimo tour intitolato “Domination“, che avrebbe avuto luogo in un casinò di Las Vegas e che avrebbe visto ben 32 date spalmate in un arco di tempo di quasi 6 mesi, con inizio a Febbraio 2019 e fine prevista ad Agosto dello stesso anno.

Considerate le attuali condizioni fisiche del padre, che come affermato dalla cantante stessa “ha rischiato di morire“, Britney Spears ha deciso di annullare tutte le date in programma e accantonare la propria carriera musicale, almeno fino a quando il papà non si sarà ripreso.

La principessa non ha però mancato di ringraziare apertamente i propri fan tramite un toccante post sul suo profilo Instragram in cui, oltre a spiegare la situazione che ha purtroppo coinvolto il padre, ha scritto: