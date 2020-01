Il 2020 è iniziato da poco, ma sembra che il film 1917 sarà uno dei più interessanti per quanto riguarda il cast.

Parlando con Digital Spy, il co-sceneggiatore Krysty Wilson-Cairns ha rivelato che il cast è stato scelto dal regista Sam Mendes: “Penso che quando fai un film con Sam Mendes, raggruppi – fondamentalmente, gli A -Team.”

1917 rappresenta anche una sorta di reunion tra il personaggio di Sherlock Benedict Cumberbatch e Andrew Scott, anch’esso presente nella serie tv come il professor Moriarty.

“Penso che tutti i soggetti coinvolti in questo film siano incredibili. Ad esempio Andrew. Penso che sia uno dei migliori attori della sua generazione. Penso che sia assolutamente incredibile. È così dinamico… ed è incredibilmente bravo”, ha detto Krysty Wilson-Cairns, sceneggiatore del film.

“E quando ho scoperto che avrebbe interpretato il tenente Leslie, mi ricordo che ero tipo ‘Ooh, sì’. Sono sicura che ci farà impazzire.”

“Perché so che può rendere il personaggio reale. Come sceneggiatore vuoi sempre lavorare con attori che leggono le tue parole e le rendono 10 volte migliori.”

Benedict Cumberbatch in 1917

Per quanto riguarda Cumberbatch, Wilson-Cairns ha aggiunto che c’è una ragione per cui è stato preso per il ruolo del colonnello Mackenzie, la persona che Schofield e Blake stanno cercando di raggiungere per fermare l’attacco dell’esercito tedesco.

“Per il ruolo del colonnello Mackenzie hai bisogno di qualcuno che trasformi quella scena in realtà. E Benedict lo fa”, ha spiegato.

Ma 1917 si basa su una storia vera?

1917 è un film di guerra insolito, e non solo per il fatto che sia stato montato come se fosse uno scatto continuo.

Il film segue due soldati britannici che vengono inviati in missione sul territorio nemico, con l’onore di consegnare un messaggio vitale che impedirà ai loro compagni di finire nella trappola tedesca.

Forse nei libri di storia non hai mai sentito parlare di una simile impresa. Giusto? A differenza della maggior parte dei film di guerra (in cui i personaggi sono immaginari ma gli eventi e le missioni no), 1917 è un racconto immaginario sullo sfondo della prima guerra mondiale.

Il regista Sam Mendes – che ha co-scritto il film con Krysty Wilson-Cairns – ha dedicato 1917 a suo nonno, Alfred H Mendes, che ha combattuto nella guerra e le cui storie hanno ispirato il film.

“Gli è stato affidato il compito di portare messaggi sul fronte occidentale. Non entrerò nei dettagli specifici ma le scene del film sono state influenzate dai suoi racconti”, ha detto Mendes a Deadline.

George MacKay e Dean-Charles Chapman in 1917.

Mendes ha aggiunto che i due soldati britannici in 1917 – Schofield (George MacKay) e Blake (la star di Game of Thrones Dean-Charles Chapman) – non fanno parte delle storie del nonno.

Anche se la storia del film 1917 è stata inventata, la cronologia e l’ambientazione sono molto accurate.

Il film si svolge il 6 aprile 1917 e dal 9 febbraio al 20 marzo l’esercito tedesco si ritirò sulla linea Hindenberg perché era più facile da proteggere durante l’operazione Alberich, rinunciando ai progressi fatti nella battaglia della Somme.

Come possiamo vedere nel film, durante l’operazione militare l’esercito tedesco ha installato molte mine antiuomo e altre trappole esplosive piantate nell’area da cui si è ritirato, mentre città e villaggi sono stati distrutti.

1917 è già disponibile negli Stati Uniti e uscirà nei cinema italiani il 23 gennaio 2020.

Andrai a vederlo al cinema? Dai la tua opinione sul film tramite i commenti qui sotto.