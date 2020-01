Te lo dico francamente, la storia di Hansel e Gretel era una delle mie preferite da bambino. Quando ho visto che un nuovo film sarebbe uscito nel 2020, ho pensato tra me: “beh, ci può stare per un motivo ben preciso.”

Quale?

L’ultimo film su Hansel e Gretel aveva ricevuto un’ottima accoglienza al botteghino, incassando ben 250 milioni di dollari. Il bello è che il suo costo ammontava a soli 50 milioni di dollari.

Con così tanto successo i produttori avevano pensato di realizzare una saga in stile Avengers e addirittura una serie tv. Nessuna di queste cose ha visto la luce.

Ora, dopo qualche anno, un altro film di Hansel e Gretel arriverà nel negozio cinematografico più importante al mondo, quello di Hollywood e, questa volta, con un tocco più femminile.

Sophia Lillis in Gretel e Hansel.

Il film è stato diretto da Oz Perkins e lo script è stato co-scritto da Perkins e Rob Hayes.

Quando uscirà Gretel e Hansel?

Il film arriverà nei cinema il 27 febbraio 2020. Le riprese sono iniziate in Irlanda, Dublino, il 9 novembre 2018.

Gretel e Hansel: Cast e personaggi

La fama di “IT” ha dato a Sophia Lillis un altro ruolo importante. L’attrice interpreterà Gretel e con lei ci sarà anche Sam Leakey, che sarà Hansel.

Sophia Lillis e Sam Leakey in Gretel e Hansel

Chi sono gli altri personaggi? Charles Babalola interpreta il cacciatore, Alice Krige interpreta Holda, la strega cattiva, Jessica De Gouw interpreta una versione più giovane di Holda.

Gretel e Hansel: trama e cosa aspettarsi?

La trama del film è fluida e segue la vera storia che conosciamo tutti. Però i produttori hanno spiegato che sarà molto diversa da Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe, che era un action/comedy.

Gretel e Hansel sarà più un horror con Gretel nel ruolo di protagonista principale. La ragazza accompagna suo fratellino Hansel nel bosco in cerca di cibo e acqua, per poi imbattersi in un luogo terrificante.

Se vuoi fare qualche ripasso sulla storia originale, qui proviamo a rispondere alle tue curiosità.