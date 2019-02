Gli episodi della serie dureranno quanto un film

Nicolas Winding Refn si aggiunge alla lunga lista di registi cinematografici che esplorano la produzione televisiva. Ciò che più attrae i registi di Hollywood è la possibilità di usare la serialità per poter dare libero sfogo alla creatività senza sottostare alla durata ristrette dei film.

“Per me [scegliere di fare una serie episodica] era più di qualcosa a lungo termine, non essendo più vincolato dalle norme del prodotto cinematografico tradizionale. […] Non mi interessava la televisione, ero interessato a quello che potevo fare con una tela praticamente infinita. È come viaggiare nello spazio. Non c’è un punto d’incontro. Non c’è una fine ufficiale. Continua solo in modo creativo.”

Too Old to Die Youngsarà il titolo della nuova serie, targata Amazonvedrà anche la partecipazione di Cliff Martinez, l’autore delle musiche di Drive, Solo Dio perdona e The Neon Demon.

La serie vedrà al centro la storia di Miles Teller nei panni di un poliziotto costretto a indagare sul sottobosco della malavita losangelina, tra spietati yakuza, cartelli messicani, mafiosi russi e cecchini d’alto bordo. Una serie misteriosa paragonabile alla trilogia di Pusher, realizzata dallo stesso Refn fra il 1996 e il 2005.

Too Old to Die Young sarà una stagione di 10 episodi vera particolarità sarà la durata del singolo episodio, che sarà di ben 90 minuti, pari ala durata di un vero e proprio film. Lo stesso Cliff Martinez dirà:

“Per me la sfida maggiore è stata la fatica nel sostenere quello che per me è un film di dieci ore, o di 16 ore nel caso di Too Old to Die Young. Sono dieci episodi da circa novanta minuti ciascuno. Ho avvertito Nic Winding Refn, dovresti bere molto caffè e cercare di dormire quando puoi. Too Old to Die Young si è bloccato per un anno, per me la sfida è stata quella di non essere frustrato o esausto o di accontentarmi, ma di cercare di rimanere concentrato per così tanto tempo”.

Il lancio della serie è previsto per la primavera del 2019.