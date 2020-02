Uscito oggi, 5 febbraio, il trailer del secondo film quasi completamente dedicato ai mostricciatoli che tutti amiamo

Per l’evento del Superbowl 2020, la scorsa domenica, ce n’è stato dato un assaggio, poi oggi è uscito il trailer vero e proprio: parliamo di “Minions 2: Come Gru dieventa Cattivissimo“, sequel diretto del film del 2015, “Minions“, che però funge da prequel della saga principale “Cattivissimo Me“.

Continua così l’idea di creare una sorta di saga completamente dedicata agli scagnozzi più amati di sempre, che in “Cattivissimo Me” servono Gru, assoluto protagonista dei 3 film della saga principale: il primo del 2012, il secondo del 2013 (Cattivissimo Me 2), poi il terzo ed ultimo del 2017 (Cattivissimo Me 3). Ora sono loro però i protagonisti assoluti, di nuovo dopo il loro debutto nel primo film a loro completamente dedicato, dove cercavano a tutti i costi di sabotare la famiglia reale inglese.

Il teaser mostrato al Superbowl 2020, la scorsa domenica

Proprio da qui riparte il sequel: dalla scena finale in cui i minions facevano la conoscenza del loro futuro padrone, Gru, che abbiamo potuto vedere quando era ancora solo un bambino. E ancora piccolo è in realtà in questo sequel in cui, come possiamo intuire, ci verrà mostrato come Gru è diventato il famoso “Cattivissimo” che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nella saga principale.

Ma cosa succede nel trailer di “Minions 2”? Scopriamolo insieme!

Un’immagine del trailer di “Minions 2”

Cosa succede nel trailer di “Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo”

Il trailer si apre con una mano (quella di Gru) che riavvolge un nastro: un gesto significativo che sta ad indicare che nella pellicola si tornerà indietro nel tempo, come già vi abbiamo anticipato. Infatti quando rivediamo Gru, che precipita insieme ad un ascensore – quello che lo porterà alla scena successiva – è poco più che un bambino!

Quando le porte dell’ascensore si aprono, il povero piccolo Gru si trova in una sala piena di Supercattivi: uomini dall’aspetto minaccioso e poco rassicurante che lo guardano malissimo. Ma Gru non si lascia intimorire e chiede loro se si trovano lì per il colloquio. Dopo qualche momento di imbarazzo, il coraggioso Gru si incammina davanti alla giuria di Supercattivi che evidentemente deve impressionare, ma non è facile visto che purtroppo non ha l’aspetto troppo intimidatorio. Proprio per questo, per convincerli che dentro il suo cuore si nasconde un vero villain, Gru riesce con un suo strumento a rubare una pietra che si trova nella stanza, tra lo stupore e sgomento di tutti i Supercattivi presenti.

E qui comincia la sua corsa, aiutato dai suoi piccoli scagnozzi, un momento esilarante che non vediamo l’ora di vedere!

La corsa contro il tempo di Gru e i Minions

E forse proprio in questa corsa possiamo ammirare l’animazione di questa pellicola: elemento che non sarà certamente da dare per scontato.

Alla fine della corsa, Gru e i Minions festeggiano tutti insieme la loro “piccola” vittoria: sono riusciti a rubare la pietra in un loro primo atto di pura cattiveria! O almeno così è crede Gru, visto che poco dopo scopre che uno dei suoi minions più simpatici, a cui aveva affidato la pietra mentre scappavano, l’ha barattata per una semplice pietra!

Giustamente, Gru si lamenta chiedendo al piccolo amico se ha veramente appena barattato il suo futuro per una pietra domestica. E il minion, senza troppi problemi, gli risponde di sì, con la spontaneità che solo i piccoli mostriciattoli possono conoscere!

Verso la fine del trailer, possiamo notare anche che ci sono degli importanti ritorni…chi di voi li ha riconosciuti?

Tornano i protagonisti del primo film: Bob, Stewart e Kevin

Quando uscirà il film “Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo”

Per vedere le avventure di Gru & Co. non dovremo aspettare troppo tempo: in arrivo quest’estate, il prossimo 27 agosto, “Minions 2” è proprio quel sequel di cui non sapevamo di aver bisogno ma di cui non possiamo fare a meno!

Felici per l’arrivo di “Minions 2“? Cosa vi aspettate dalle prossime avventure di Gru e i suoi inseparabili amici? Fatemi sapere nei commenti!