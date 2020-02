Matthew Perry, l’attore che nella sit-com Friends ha interpretato il ruolo di Chandler Bing, ha mandato i fan in tilt con un criptico tweet sulla sua pagina ufficiale che promette: “stanno arrivando grandi novità“.



L’attore cinquantenne ha voluto regalarci quindi un messaggio tanto breve quanto criptico, e la mancanza di dettagli sta ossessionando i suoi accaniti fan su ciò che potrebbe essere pronto a rivelare.



Non sorprende che molti di loro pensino all’annuncio di una prossima reunion con i suoi colleghi ed ex co-protagonisti di Friends come Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer…. Ma sarà davvero questo?

Una reunion per il cast di Friends?

Dopo il misterioso messaggio di Matthew Perry i follower si sono scatenati nei commenti più vari e azzardati, ma la verità è che non sappiamo ancora a cosa l’attore voglia riferirsi.

Quello che sappiamo di certo, è che lo scorso novembre, è stato riferito che i sei membri del cast e i creatori originali di Friends David Crane e Marta Kauffman erano in trattative per apparire in un documentario per la HBO, che li avrebbe quindi visti rivisitare alcuni dei migliori momenti della serie comica per il suo 25° anniversario.



Più di recente, però, il direttore creativo della rete Kevin Reilly ha rivelato che, nonostante ci sia molto interesse intorno al progetto, per il momento la cosa è ferma e la realizzazione si sta rivelando difficile a causa di problemi di negoziazione. Tutto lascerebbe intendere, quindi, che il documentario non sia ancora lontanamente pronto.

A cosa si riferirà allora Matthew Perry? Purtroppo non possiamo saperlo, e speriamo caldamente che lui stesso possa darci presto nuovi indizi per farci capire cosa bolle in petola.

Certo è che, immaginare il gruppo di Friends di nuovo insieme, è una possibilità davvero meravigliosa!

E tu cosa ne pensi?