Tutti i fan che stanno aspettando il grande ritorno di Indiana Jones possono finalmente esultare: Indiana Jones 5 si farà e sarà un sequel di Indiana Jones e il teschio di cristallo.

Un segnale positivo riguardo alla questione ci è stato dato dalla produttrice Kathleen Kennedy a capo della Lucasfilm al momento della premiazione per il BAFTA Fellowship Award, riconoscimento britannico alla carriera.

Queste sono state le sue parole riguardo Indiana Jones 5:

Ci stiamo lavorando, stiamo scrivendo la sceneggiatura per portarla dove vogliamo e poi saremo pronti a cominciare. Harrison Ford sarà coinvolto– ha aggiunto- Non si tratta infatti di un reboot, è un sequel.

Sono state tante le voci che parlavano di un prequel, con un attore che interpretasse Indi al posto di Harrison Ford, ma la produttrice ha smentito categoricamente. Harrison Ford non mancherà!

Harrison Ford è il solo Indiana Jones

Diciamola tutta, Harrison Ford è il solo e unico Indiana Jones per tutti noi. Lui stesso ce lo ha confermato qualche tempo fa, negando qualsiasi possibilità che Chris Pratt potesse assumere il ruolo principale in un futuro film di Indy:

Nessuno sarà Indiana Jones, non capisci? Sono io Indiana Jones. Quando me ne sarò andato, se ne sarà andato anche lui. È facile. Ficcatelo in testa!

Da quando Ford ha rilasciato questa dichiarazione, lo sceneggiatore di Jurassic Park e Spider-Man David Koepp ha confermato di essere tornato a lavorare su Indiana Jones 5 dopo aver precedentemente lasciato il progetto. C’è da considerare infatti che Koepp ha scritto anche il precedente Indiana Jones e il teschio di cristallo, quindi conosce bene il materiale della storia… Vediamo se saprà soddisfarci oppure no!



Indiana Jones 5 è attualmente programmato per essere rilasciato da Disney il 9 luglio 2021. Noi non vediamo l’ora di vederlo, e tu? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti in basso.