Dopo l’ultimo capitolo uscito nelle sale cinematografiche lo scorso dicembre, la saga di Star Wars è pronta a spostarsi in televisione, questo è quello che fa sapere il CEO della Disney, Bob Iger dopo l’ultimo incontro con i finanziatori.

I risultati avuti con l’ultimo capitolo, L’ascesa di Skywalker, purtroppo non sono stati quelli sperati, e in ogni caso, questo era il capitolo che avrebbe concluso la saga iniziata 40 anni fa. Tutt’altra storia invece per The Mandalorian, la prima serie tv ambientata nell’universo di Star Wars cinque anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima de Il risveglio della Forza che è stata accolta molto bene dai fan, e che vede confermata una nuova stagione.

Star Wars: nuove serie tv per Disney +

Con la nascita di Disney +, la nuova piattaforma di streaming che arriverà in Italia a marzo 2020, crescono le possibilità di vedere spin-off o prequel dell’universo di Star Wars. A tal proposito, queste sono state le parole di Bob Iger:

Con Star Wars, la televisione sarà la nostra priorità per un po’ di tempo. Ci sarà la seconda stagione di The Mandalorian a ottobre, e poi continueremo sempre con The Mandalorian: ci sarà la possibilità di inserire più personaggi e la possibilità di far andare questi stessi personaggi nella loro direzione in termini di serie.

A parte The Mandalorian, si è parlato anche di una possibile serie basata su Cassian Andor, un capitano ribelle interpretato da Diego Luna, che è stato visto per la prima volta in Rogue One, nonché una serie incentrata su Obi-Wan Kenobi, molto altro.

Le possibili vie sono infinite, ma ci piaceranno anche sul piccolo schermo? Tu cosa ne pensi, ti piace l’idea che Star Wars continui in tante serie tv? Facci sapere la tua opinione con un commento alla fine dell’articolo.