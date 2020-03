Per comunicare al pubblico questo tipo di notizia sono tante le strade intraprese dalle celebrità: Katy Perry ha voluto seguire quella della musica.

L’uscita del nuovo brano “I Never Worn White” è stato accompagnato dal video ufficiale, al termine del quale la cantante ha annunciato di essere incinta. La canzone, che durante una diretta streaming ha rivelato non essere il singolo di lancio del nuovo album, è una dedica al fidanzato –e quasi marito– Orlando Bloom.

Il testo fa infatti riferimento alla paura provata a ridosso del matrimonio, non avendo mai fatto un passo così grande con nessun altro. Ma l’amore provato nei suoi confronti è più forte di qualsiasi timore.

“Tu hai fatto la domanda, io ho risposto sì

Ma ho paura

Perchè non ho mai indossato del bianco

Ma voglio che vada bene

Voglio davvero provare con te

Non ho mai indossato del bianco

Ma sono qui stasera

Perchè desidero davvero dire ‘lo voglio’” Estratto dal testo di I Never Worn White di Katy Perry

Il video ufficiale inizia e termina con la marcia nuziale tipicamente suonata durante le cerimonie, mentre una Katy Perry in un bellissimo abito bianco canta le sue fragilità in una emozionante ballata. Al termine del video la sua immagine mentre accarezza la pancia già pronunciata annuncia al mondo la gravidanza.

“Oddio sono così felice di non dover più trattenere la pancia, o nasconderla dietro grandi borse”

Così ha ironizzato la cantante dopo l’uscita del video. Nella diretta Instagram che ne è seguita Katy ha mostrato con orgoglio la sua pancia al pubblico, annunciando poi che questa estate sarà speciale per più di un motivo.

“Non solo partoritò, letteralmente, ma darò vita anche a una cosa che voi state aspettando da molto tempo”

Un sottile ma chiaro riferimento al nuovo album, sul quale aveva rivelato alcuni dettagli solo pochi giorni fa. A questo si aggiungerà anche il matrimonio che dovrebbe avvenire proprio durante i mesi estivi in Giappone. Insomma, un 2020 particolarmente ricco di nuovi inizi per l’artista alla quale vanno le nostre sincere congratulazioni!

Date un ascolto a “I Never Worn White” e al suo video ufficiale e fateci sapere se ha emozionato anche voi.

Traduzione del testo di I Never Worn White di Katy Perry

[Verso 1]

Tu ami l’Inferno di me

E il Paradiso è dove potremmo essere

Sono rimasta sul ciglio dell’amore

Ma non ho mai fatto il salto

E tu hai fatto cadere l’armatura che indossavo

E lo hai fatto delicatamente

E io ho ho lasciato che la mia guardia si abbassasse

Per mostrarti cosa c’era sotto

[Pre-Ritornello]

Grazie a Dio sei stato uomo abbastanza per venire

A rispondere alle preghiere di mia madre

Hai fatto la domanda, io ho risposto ‘Sì’

Ma ho paura

[Ritornello]

Perchè non ho mai indossato un abito bianco

Ma voglio che vada bene

Già, voglio davvero provarci insieme a te

No, non ho mai indossato un abito bianco

Ma sono qui stasera

Perchè desidero davvero dire ‘lo voglio’

Lo voglio

[Verso 2]

Ci vedo tra sessant’anni e un albero genialogico pieno (Lo voglio)

Dò il mio sangue, il mio sudore, le mie lacrime per poter raggiungere il nostro destino (Lo voglio)

Perchè l’amore è un campo minato, facciamo questa guerra tesoro (Lo voglio)

Perchè alla fine di tutto, ho scelto te e tu hai scelto me (Lo voglio)



[Pre-Ritornello]

Grazie a Dio sono stata donna abbastanza da venire

A rispondere alle preghiere di tuo padre

Tu hai fatto la domanda

Lo capivo che eri spaventato

[Ritornello]

Perchè non ho mai indossato un abito bianco

Ma voglio che vada bene

Già, voglio davvero provarci insieme a te

No, non ho mai indossato un abito bianco

Ma sono qui stasera

Perchè desidero davvero dire ‘lo voglio’



[Bridge]

Ora balliamo insieme (Balliamo insieme)

Mischiamo tutti i nostri colori

È così facile arrendersi

Quando trovi finalmente il per sempre

[Ritornello]

No, non ho mai indossato un abito bianco

Ma voglio davvero provarci insieme a te

Già, non ho mai indossato un abito bianco

Ma voglio che vada bene

Perchè desidero davvero dire ‘lo voglio’

Perchè lo voglio



[Outro]

Oh, lo voglio

Testo di I Never Worn White di Katy Perry

[Verse 1]

You love the Hell out of me

And Heaven’s where we could be

I’ve stood on the edge of love

But never took the leap

And you took my armor off

And did it delicately

And I let my guard down

To show you what’s underneath

[Pre-Chorus]

Thank God that you were man enough to come

Answer my mamma’s prayers

You asked the question, I said, “Yes”

But I’m scared

[Chorus]

‘Cause I’ve never worn white

But I wanna get it right

Yeah, I really wanna try with you

No, I’ve never worn white

But I’m standin’ here tonight

‘Cause I really wanna say “I do”

I do

[Verse 2]

See us in sixty years with a full family tree (I do)

Give my blood, sweat, and tears to reach our destiny (I do)

‘Cause love is a minefield, let’s take this war, baby (I do)

‘Cause at the end of it all, I choose you and you choose me (I do)



[Pre-Chorus]

Thank God I was woman enough to come

Answer your father’s prayers

You asked the question

I could tell you were scared

[Chorus]

‘Cause I’ve never worn white

But I wanna get it right

Yeah, I really wanna try with you

No, I’ve never worn white

But I’m standin’ here tonight

‘Cause I really wanna say “I do”

[Bridge]

Now let’s dance with each other (Dance with each other)

Mixin’ all of our colors

It’s so easy to surrender

When you finally find forever

[Chorus]

No, I’ve never worn white, no

But I really wanna try with you

Yeah, I’ve never worn white

But I wanna get it right

‘Cause you really wanna say “I do”

‘Cause I do

[Outro]

Oh, I do, yeah