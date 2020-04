La cantante britannica Marianne Faithfull ha effettuato il tampone diversi giorni fa ed è stata trovata positiva al coronavirus ed è in cura in ospedale.

Il manager di Marianne Faithfull ha confermato che Marianne è in cura per il COVID-19 in un ospedale di Londra, e ha scritto un post su Twitter:

“È stabile e risponde alle cure. Le auguriamo ogni bene e una pronta e completa guarigione.”

L’amica di Faithfull, la performer americana Penny Arcade, ha scritto sulla sua pagina Facebook che la cantante si è recata in ospedale già martedì scorso perché era raffreddata e aveva dei sintomi allarmanti.

“Ha resistito ed è sopravvissuta a tante cose nella sua vita – inclusa l’essere Marianne Faithful, quindi non si farà abbattere da un virus”, ha scritto Arcade, il cui vero nome è Susana Ventura.

Faithfull, 73 anni, è una delle icone degli anni ’60 ed è stata catapultata alla fama all’età di soli 17 anni cantando As Tears Go By, brano scritto da Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones.

Ha avuto una carriera di cinque anni come cantautrice e attrice teatrale e cinematografica. Ma ha anche lottato con problemi legati alla tossicodipendenza e di salute.

Speriamo che possa vincere anche questa battaglia.