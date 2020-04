Con questa pandemia in atto, non sarei sorpreso di leggere che la prossima ostilità sia un’apocalisse di zombi spaventosa. Il 2020 è sicuramente l’anno in cui tutto va in tilt e ogni vicenda apocalittica si può definire normale.

Ma, dal momento che non stiamo ancora affrontando un’apocalisse di zombi nella vita reale, possiamo guardarle nei film e quest’anno ne uscirà uno molto interessante.

Il primo trailer di Peninsula è uscito ed è più cruento che mai, il che non è davvero sorprendente poiché è il sequel del film di successo Train To Busan. Giusto per rinfrescarti la mente, Train to Busan segue, come suggerisce il nome, il viaggio di alcuni passeggeri su un treno da Seoul a Busan mentre un’apocalisse di zombi scoppia in Corea del Sud.

Ora, il sequel è ambientato nello stesso mondo apocalittico ma presenta nuovi attori e personaggi. Il film segue la storia dell’attore Gang Dong-won, che interpreta un ex soldato che era riuscito a fuggire dalla Corea del Sud infestata dagli zombi, ma è stato rimandato indietro per recuperare qualcosa di prezioso.

Di ritorno in Corea del Sud, incontra i sopravvissuti che hanno bisogno di essere salvati e, ovviamente, le cose si complicano.

Non tutto può andar bene dopotutto. Alessandro Aru

Il trailer ci dice che Peninsula non disapprova gli spargimenti di sangue e mandrie di zombi dall’aspetto orribile.

Non si può negare che Parasite abbia contribuito alla diffusione dei film coreani in tutto il mondo. Bravi.

Dai tweet che ho letto posso dire che le persone adorano il trailer di Peninsula e non vedono l’ora di vedere il film… pure io 🙂