Festa della Mamma: 10 film da vedere insieme

La Festa della Mamma è alle porte. Ecco 10 film bellissimi da poter vedere insieme alla propria mamma per una serata diversa dal solito

Come passare la Festa della Mamma in modo semplice e divertete? Guardando un film insieme accoccolate sul divano. Concedetevi un momento di svago e di relax, magari mangiando qualche stuzzichino o bevendo una tisana, con un bel film che saldi ancora di più il vostro rapporto.

Ecco una lista di suggerimenti di film da vedere con la propria mamma, tra risate e lacrime…

Quel pazzo venerdì

Per iniziare la nostra lista con allegria, il film commedia “Quel pazzo venerdì” che vi divertirà tantissimo. Le protagoniste sono Tess e Anna, rispettivamente madre e figlia, che un giorno si risvegliano una nel corpo dell’altra. Anna è un’adolescente ribelle e Tess una madre che vorrebbe più disciplina, lo scambio dei loro corpi, con tutte le conseguenze, insegnerà loro a conoscersi meglio. Il divertimento è assicurato.

Ma come fa a far tutto?

Ancora una commedia con una super-mamma come protagonista. La storia di Kate, madre di due figli e moglie devota di un architetto disoccupato. Kate è una donna che fa mille cose ogni giorno, dal lavoro, alla casa alla cura dei figli. Tutto è molto frenetico, ma Kate riesce a gestire la sua vita e quella della sua famiglia alla perfezione fino a quando Jack, un suo nuovo cliente, non arriva a complicare ogni cosa. Il resto non ve lo raccontiamo…

Perché te lo dice mamma

Una divertente commedia sentimentale con protagonista, nel ruolo di madre, la bellissima Diane Keaton. Il film parla di Daphne Wilder, una madre single con tre splendide figlie: Milly, Maggie e Mae. La donna è molto preoccupata e attenta al futuro delle sue figlie, così tanto da mettersi in testa di trovare ad ogni costo l’uomo perfetto per Milly. Una serie di avvenimenti che vi divertirà moltissimo.

Kil Bill Vol 1 e 2

Quando si parla di madri, non si può non considerare la protagonista di Kill Bill (interpretata da Uma Thurman), film capolavoro di Quentin Tarantino. Una donna si risveglia dal coma dopo aver ricevuto un colpo di pistola alla testa e scopre di aver perso la creatura che portava in grembo. Decisa a vendicarsi dei suoi aguzzini, la donna non avrà pietà per nessuno. Un film spettacolare, pieno di azione e violenza, ma anche tanto amore, quello di una madre.

Piccole Donne

Un grande classico per coccolarvi a vicenda. Il film è tratto dal famoso romanzo di Louise May Alcott e racconta la storia di quattro sorelle, nel New England della guerra civile americana, e della loro forte madre.

I film tratti dai classici sono sempre i migliori per passare un momento speciale con la propria mamma. Provare per credere…

Mamma Mia!

Non può mancare dalla lista uno dei musical più belli e famosi di ogni tempo. La Festa della Mamma può essere un modo per vedere e rivedere questo film con protagonista la splendida Maryl Streep. La storia racconta di Sophie, giovane ragazza in procinto di sposarsi con l’amato Sky. L’assenza di una figura paterna, spinge Sophie a interessarsi al passato di sua madre. Un film divertente, tutto da cantare e ballare al ritmo degli anni ’70.

Voglia di Tenerezza

Se vi piacciono i film strappalacrime, questo è quello che fa per voi! Preparate i fazzoletti, per il film che racconta la tormentata storia di Aurora ed Emma, madre e figlie che affrontano le sfide della vita tra contrasti e riappacificamenti. Un drammatico da litri di lacrime.

Mia Madre

Un grande film di Nanni Moretti che racconta la storia di due fratelli molto diversi tra loro, Margherita e Giovanni, chi si trovano ad affrontare un periodo difficile. Le condizioni di salute di loro madre, peggiorano sempre di più, mettendoli faccia a faccia con una delle cose più brutte chi si possa immaginare. Un film intenso che tratta un tema molto importante.

La Madre

Avete voglia di un bel film horror? Questo è il film che fa per voi, dove il tema dell’essere madri è al centro di tutta la faccenda. La storia racconta di due bambine sopravvissute per anni da sole in un bosco dopo un gravissimo incidente. Le due bambine vengono ritrovate e affidate ad una coppia che ben presto si trova a fare i conti con uno spirito inquieto. Una storia agghiacciante che porta l’amore di una madre oltre la vita e nell’universo del paranormale.

Madre!

Da non confondere con il film precedente, “Madre!” è l’ultimo chiacchieratissimo film di Darren Aronofsky, che vi consigliamo soltanto se amate i film densi, autoriali e pieni di metafore. Il film racconta la storia di una coppia che vive tranquillamente nella pace della propria casa. La pace inizia a vacillare quando nella casa iniziano a comparire strani e fastidiosi ospiti. Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione.