Sia i critici che il pubblico hanno elogiato Avengers: Endgame, il film finale della 3° era Avengers/Marvel.

Ma Endgame è il più bello dei 22 film che formano il Marvel Cinematic Universe (usciti finora)?

Il franchise ha cercato di mantenere una qualità elevata sin da quando la serie è iniziata, ben 11 anni fa. Ogni film ha cercato di essere unico e imperdibile per i fan dei fumetti Marvel.

Certo, ci sono stati degli alti e bassi lungo il cammino… qualcuno ha parlato di Thor: The Dark World? Ma nella maggior parte dei casi ci siamo goduti un grandissimo spettacolo.

Wonder Channel ha deciso di classificare questi film, così da dirvi quali sono i migliori film del Marvel Cinematic Universe.

Iniziamo con…

22 – L’incredibile Hulk

L’incredibile Hulk

L’incredibile Hulk potrebbe essere facilmente il secondo film più bello del Marvel Cinematic Universe, ma in realtà non occupa un posto speciale nei cuori degli appassionati del MCU.

Edward Norton, nel ruolo di Bruce Banner/Hulk, interpreta un supereroe senza la grinta necessaria per impersonare il gigantesco essere verde.

Il film può essere elogiato per i suoi effetti visivi e per alcune belle scene action e nulla di più. Ma perché è il peggior film del MCU? Norton si fece da parte per dare la possibilità a Mark Ruffalo di dare una nuova linfa al personaggio in The Avengers nel 2012. In quel film abbiamo visto le vere potenzialità di Hulk e quelle espresse da l’Incredibile Hulk erano davvero risicate in confronto.

21 – Thor: The Dark World

Chirs Hemsworth in Thor: The Dark World

L’unico vero passo falso compiuto dalla Marvel da quando sono stati assemblati gli Avengers ha un nome e un cognome: Thor: The Dark World. E’ senza dubbio il peggior sequel che i Marvel Studios hanno fatto.

Il regista Alan Taylor, noto soprattutto per alcune serie tv (Oz, I Soprano, Il Trono di Spade ecc), non è riuscito a portare il suo impeccabile stile in Thor.

Ciò che i dirigenti della Marvel rimpiangono è stato il non affidare il film a Patty Jenkins (scelta primaria per il ruolo di regista), che ha fatto la fortuna della DC con Wonder Woman.

20 – Iron Man 2

L’attore Robert Downey Jr

Il sequel del film che ha dato il via a tutto ciò non ha “entusiasmato” il pubblico come il primo o il terzo film della trilogia di Iron Man. Però questa pellicola ci ha insegnato una cosa: Robert Downey Jr è la scelta perfetta per interpretare il “genio, miliardario, playboy, filantropo” Tony Stark.

In questo sequel ci viene presentata anche Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff/La Vedova Nera, che è fantastica… non come alcune trame del film che si perdono in modo grossolano.

19 – Thor

Tom Hiddleston e Chris Hemsworth in Thor

Vista così la saga di Thor sembra il vero punto debole dei Marvel Studios. Il compito iniziale però era piuttosto arduo. Iron Man è incentrato sulla tecnologia futuristica. Capitan America è un simbolo vivente dell’epoca Americana della seconda guerra mondiale. Capite quindi che fare un film sugli dei supereroi che non si trasformano nel campo di battaglia risulta un lavoro piuttosto complicato.

Complimenti quindi al regista Kenneth Brannagh, che compensa questa mancanza con una caratterizzazione ottima dei personaggi. Le stelle Chris Hemsworth e Tom Hiddleston sono giganteschi come Thor e Loki, ed è la loro chimica che rende il film ancora più divertente.

18 – Doctor Strange

Cosa succede se provi a unire Iron Man con Inception? La risposta si chiama Doctor Strange.

Il genio arrogante acquisisce dei poteri dopo un tragico incidente e impara a prendersi cura di qualcosa di importante… oltre che di se stesso.

La cosa più bella del film sono le immagini tridimensionali, caleidoscopiche… a volte eccezionali.

17 – Ant-Man and The Wasp

Ant-Man and The Wasp

Quando esci dal cinema dopo aver visto metà dell’universo spazzato via alla fine di Avengers: Infinity War attendi con impazienza cosa succederà dopo. Invece di un altro capitolo galattico, la Marvel annuncia un film più tranquillo e spensierato con protagonista Paul Rudd.

Ant-Man si è sempre sentito più piccolo rispetto agli altri personaggi della MCU e la data di uscita – troppo ravvicinata a Infinity War – non l’ha aiutato a diventare più grande.

Devo ammettere però di essermi divertito con questo film… soprattutto grazie ai dialoghi tra Rudd, Evageline Lilly e Michael Douglas.

16 – Captain Marvel

Brie Larson interpreta Carol Danvers nel primo film targato Marvel con un supereroe donna. Il lungometraggio ha avuto molto successo al botteghino, incassando 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Tutto bene, ma per noi non è riuscito a imprimere la stessa foga ed energia di Wonder Woman.

15 – Captain America – Il primo Vendicatore

Captain America (Chris Evans)

Captain America è un simbolo americano. E’ la storia del ragazzo Steve Rogers trasformato in un super soldato per aiutare a combattere la divisione nazista Hydra durante la seconda guerra mondiale.

Il primo vendicatore è un personaggio molto carismatico e Chris Evans lo ha dimostrato. Sfortunatamente non ha avuto molto supporto dai suoi co-protagonisti.

14 – Avengers: Age of Ultron

Gli Avengers

Storicamente i sequel hanno sempre avuto molto da dimostrare, specialmente se il capitolo precedente è stato eccezionale. Dopo il primo Avengers, i più potenti eroi della Terra si riuniscono di nuovo per sconfiggere la nuova nemesi Ultron, un nemico che i supereroi scatenano inavvertitamente sul mondo. Per combatterlo, Stark, Banner e la compagnia creano Vision (Paul Bettany), che avrà un ruolo chiave in questo e nei film successivi.

Non tutto è oro ciò che luccica, ma James Spader nei panni di Ultron conferisce al film un aspetto divertente, avvincente e aggiunge profondità a questo complicato robot senziente. Inoltre, nella scena dei titoli di coda, possiamo vedere Thanos annunciare Infinity War e, infine, Endgame. E poi, chi non vuole vedere tutti i Vendicatori insieme?

13 – Guardiani della Galassia vol. 2

Dave Bautista mentre si scaglia contro una terribile creatura nel trailer di Guardiani della Galassia Vol. 2

Sebbene non così vivido e figo come il primo, Guardiani della Galassia 2 è un film interessante e divertente.

La cosa migliore la fanno i personaggi di supporto, come Nebula di Karen Gillan e Yondu di Michael Rooker.

12 – Ant-Man

Lo abbiamo detto anche prima, Ant-Man è il meno conosciuto tra i supereroi del gruppo. Ma il primo film ha una grande personalità.

Paul Rudd nei panni di Scott Lang/Ant-Man è incredibilmente divertente. Il film ti farà ridere, e molto. I dialoghi tra Rudd e i co-protagonisti Michael Peña, Tip “TI” Harris e David Dastmalchian, sono semplicemente magici.

Chissà come sarebbe stato il film se la Marvel non si fosse separata dal regista originale Edgar Wright durante la pre-produzione.

11 – Spider-Man: Homecoming

Spider-Man Homecoming

Siamo quasi arrivati alla top 10 e Spider-Man Homecoming non la raggiunge per un soffio. Il primo film MCU co-prodotto con Sony, che detiene i diritti di Spider-Man, è riuscito a integrare perfettamente il personaggio nell’iconico universo Marvel.

Nel film il protagonista non è ancora un eroe adulto, ma un adolescente insicuro che combatte la pubertà, i problemi scolastici e ogni tanto i super criminali.

La chimica tra Tom Holland e Tony Stark brilla e non poco in questo film.

A breve gli altri 10 film… i migliori del MCU.