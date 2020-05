L’8 maggio 2020 verrà consegnato alla nota attrice Franca Valeri un David Speciale, come comunicato da Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano per i Premi David di Donatello.

L’attrice quasi centenaria Franca Valeri (compirà un secolo il prossimo 31 luglio) riceverà il premio David Speciale 2020 nella prima serata in onda su Rai1 l’otto maggio 2020. Sarà Carlo Conti a condurre la 65a edizione dei Premi David di Donatello.

Franca Valeri ci ha intrattenuti nella sua piena e lunga carriera con una comicità particolare, arguta e affilata, e con una serie di personaggi iconici che hanno segnato la storia della comicità italiana, come La Signorina Snob, la Sora Cecioni e Cesira.

La memorabile Franca Valeri

Questo, ci viene ricordato anche da Piera Detassis, che in una intervista ha dichiarato:

“Finora mai era stata candidata o premiata al David. Eppure, con un lampo unico di creatività, è stata proprio lei ad aver letteralmente rivoluzionato la comicità e l’immagine femminile dal secondo dopoguerra con l’invenzione di personaggi simbolo come La Signorina Snob, la sora Cecioni, Cesira la manicure. L’ironia scorrettissima, il tratto rapido, il soprassalto linguistico e surreale sono i suoi strumenti per raccontare le tante identità femminili in mutazione”.

L’attrice milanese è un’icona dello spettacolo del nostro Paese, anche per aver lavorato con alcuni dei più grandi registi, come Federico Fellini, e dei più grandi attori, come Alberto Sordi, Dino Risi, Mario Monicelli, Nino Manfredi e molti altri ancora.

A questa folgorante donna, dunque, il piacere di ricevere un alto riconoscimento per la sua carriera, nonostante la sua età.