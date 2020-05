A meno di un mese da quella che sarà l’uscita ufficiale dell’album, Nek svela finalmente la tracklist completa de Il Mio Gioco Preferito – Parte Seconda.

L’album sarà disponibile in tutti gli store e i negozi a partire dal 29 maggio 2020 pubblicato da Warner Music Italy, e andrà a completare il lavoro iniziato un anno fa con la prima parte del progetto discografico. Un cammino lungo, che non vediamo l’ora di continuare. Nell’attesa che arrivi il fatidico giorno, andiamo a vedere quali saranno le canzoni che andranno a formare l’album.

La tracklist de Il Mio Gioco Preferito – Parte Seconda

Dopo un anno dalla pubblicazione di Il Mio Gioco Preferito – Parte Prima, Nek ci svela quali saranno i titoli presenti nella Parte Seconda della sua ultima fatica musicale.

A rivelare i 10 titoli che andranno a formare la tracklist è stato lo stesso Nek nei giorni scorsi. Eccoli qui di seguito:

1 – Perdonare

2 – Ssshh!!!

3 – Imperfetta così

4 – Una canzone senza nome

5 – E sarà bellissimo

6 – Amarsi piano

7 – Le montagne

8 – A mani nude

9 – Allora sì

10 – E da qui (family version)

In questo particolare periodo per il nostro paese, colpito duramente dalla pandemia di Coronavirus, Nek ha voluto dimostrare più volte tutto il suo amore per i fan e per gli italiani, regalando spesso intensi momenti di musica tramite i suoi social ufficiali.

In uno dei suoi ultimi post, Filippo Neviani, vero nome di Nek, ha dichiarato letteralmente “voglio darvi tutta la musica che posso”.

Ed è quindi proprio con la partenza di questa discussa Fase 2 della quarantena, e con questo spirito di condivisione e amore per la musica, che ci vengono svelati tutti i titoli delle canzoni che saranno presenti nel prossimo album Il Mio Gioco Preferito – Parte Seconda. Non resta che aspettare…

Tu cosa ne pensi dell’album di Nek in arrivo? Faccelo sapere nei commenti alla fine dell’articolo.