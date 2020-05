Tom Cruise sta per diventare il protagonista di un film che sarà ambientato nello spazio.

La stella di Mission: Impossible ha dimostrato molte volte di non aver paura di una o due acrobazie nel nome del cinema, incluse quelle in cui si arrampica su un aereo in movimento.

Ma pare voler innalzare il livello di difficoltà dato che Deadline ha detto che ora sta lavorando a un progetto con SpaceX di Elon Musk e la NASA.

Sarà il primo lungometraggio narrativo girato nello spazio. Sì, è vero, un film d’azione e avventura che si svolge letteralmente nello spazio.

Finora sono stati rivelati pochissimi dettagli sul progetto, ma la rivista ha aggiunto che il film non farà parte della serie Mission: Impossible e che nessun studio di produzione è stato ancora contattato per questo ambizioso film. Quindi, potrebbe passare ancora un po’ di tempo prima della sua effettiva uscita.

Ma dato che SpaceX spera di portare gli umani nello spazio in un futuro non lontano, girare un film ambientato tra le stelle potrebbe essere un modo efficace per farci desiderare a tutti un viaggio spaziale – ma magari in piena tranquillità e senza le acrobazie alla Tom Cruise.

Nel frattempo, dato che gli studi di produzione sono fermi a causa del coronavirus, Mission: Impossible 7 e 8 sono stati entrambi posticipati.

Mission: Impossible 7 dovrebbe uscire nelle sale il 19 novembre 2021, e Mission: Impossible 8 il 4 novembre 2022.

Cruise sarà il prossimo protagonista di Top Gun: Maverick, il sequel del film cul del 1986 Top Gun. Anche Maverick è stato posticipato e uscirà il 23 dicembre 2020.