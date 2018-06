Recensione del video musicale di Back To You di Selena Gomez Direttamente estratto dalla colonna sonora di Tredici

Selena Gomez nel video musicale di Back To You

Devo dirvi la verità, non mi è piaciuta la seconda stagione di Tredici, nemmeno la canzone di Selena Gomez “Back to You” e purtroppo, non mi piace nemmeno il video musicale di Selena per lo stesso singolo, che è stato presentato pochi minuti fa sul canale YouTube della bellissima cantante.

Selena non sembra molto credibile in questa canzone mid-tempo che fonde l’elettronica con il country. La storia del video musicale di Back To You è abbastanza piatta, così come il montaggio e i filtri… veramente esagerati!

Io sono un fan di Selena Gomez ma questa canzone non sembra fatta per lei… spero che la ragazza ritorni al pop, che è un genere che gli si addice di più. Sarò accontentato? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

Selena sei d’accordo con me?

Ahah, forse no! Qui potete leggere il testo di Back To You di Selena Gomez.

Sempre restando sulla colonna sonora di 13 Reasons Why, a me è piaciuta molto la canzone “Lord Huron – The Night We Met (feat. Phoebe Bridgers)“, quella del famoso ballo romantico e poi anche “Human Touch – Promise Not To Fall“. Queste due sono le mie preferite… e le vostre?