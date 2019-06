Mika è tornato!

Sono passati quattro anni dall’ultimo album dell’eccentrico cantante, “No peace in Heaven“.

Ma fortunatamente il trentacinquenne sta preparando i piani per tornare con un nuovo album, dal titolo “My Name Is Michael Holbrook”.

L’arrivo di quello che sarà a tutti gli effetti il suo quinto album è previsto per il 4 Ottobre 2019. Ma Mika non ha perso tempo, rilasciando con un grande anticipo il primo singolo tratto dall’album: “Ice Cream”.

Fuori dallo scorso 31 Maggio, la simpatica track ci sembra perfetta per i mesi estivi. “I want your ice cream, I want it lying in the sun,”, lo si sente cantare, “I want your ice cream, I want it melting on my tongue.”

“Ice Cream è nata in un giorno estremamente caldo” ha spiegato Mika in un comunicato stampa.

“Erano le ultime settimane di scrittura per il nuovo album, un periodo che durava da due anni. Mentre scrivevo, ho dovuto confrontarmi con seri e a volte dolorosi problemi personali, ma adesso mi sento più leggero e libero“, ha continuato Mika, offrendo così anche dei retroscena di ciò che rappresenta per lui il nuovo album.

“Ice Cream racconta di una fantasia avuta in pieno giorno” ha spiegato. “E’ una sorta di bagliore, un miraggio, e mi fa sentire come se tutto fosse possibile”.

Mika nella colorata cover di “Ice Cream”

La canzone è ispirata all’assetto della musica anni degli anni 90: George Michael più di tutti.

Nel weekend, il cantante diventato famoso per la sua hit “Grace Kelly” ha parlato di una nuova sorpresa. Mika ha infatti annunciato l’intenzione di viaggiare in europa con il suo Revelation Tour.

Il tour si aprirà a Novembre e si concluderà il giorno di San Valentino 2020.

Le prevendite saranno disponibili da venerdì 7 giugno. Nel frattempo però puoi ascoltare in anteprima “Ice Cream”, qui sopra!

Qui sotto invece trovi testo e traduzione del pezzo.

Testo di “Ice Cream” di Mika

When I hear that sound, I know what’s coming ‘round

Thirty-nine degrees, too hot for the bees

The grass is turning yellow, streets are slow and mellow

The faucet keeps on dripping, and the clock, it keeps on ticking

The swimming pool is laughing with its shiny, bright blue teeth

Laughing at my body as it’s sweltering with heat

The smell of colored plastic baking in the sun

Sweet just like frustration, my senses on the run

I want your ice cream

I want it lying in the sun

I want your ice cream

I want it melting on my tongue

I want your ice cream

I want it, whatcha waiting for?

Ice cream, every bite

All I want is more

Filling up the car, the red door burns my thigh

How is this place still standing with temperatures so hot?

Air and ground so heavy, thick with gasoline

My hands won’t keep me steady, hotter than I’ve ever been

The swimming pool is laughing with it’s shiny, bright blue teeth

Laughing at my body as it’s sweltering with heat

The smell of colored plastic baking in the sun

Sweet just like frustration, my senses on the run

I want your ice cream

I want it lying in the sun

I want your ice cream

I want it melting on my tongue

I want your ice cream

I want it, whatcha waiting for?

Ice cream, every bite

All I want is more

I want your ice cream

I want it lying in the sun

I want your ice cream

I want it melting on my tongue

I want your ice cream

I want it lying in the sun

I want your ice cream

I want it melting on my tongue

I want your ice cream

I want it, whatcha waiting for?

Ice cream, every bite

All I want is more

Traduzione “Ice Cream” di Mika

Quando sento quel suono, so cosa sta succedendo

Trentanove gradi, troppo caldi per le api

L’erba sta diventando gialla

Le strade sono lente e tranquille

Il rubinetto continua a gocciolare

E l’orologio continua a ticchettare

La piscina sta ridendo con i suoi brillanti denti blu

Deridendo il mio corpo mentre sta soffocando per il caldo

L’odore della plastica colorata che cuoce al sole

Dolce come la frustrazione, il mio senso è sul tetto

Voglio il tuo gelato

Lo voglio sdraiato al sole

Voglio il tuo gelato

Voglio che si sciolga sulla mia lingua

Voglio il tuo gelato

Lo voglio, cosa stai aspettando?

Gelato, tutti

Tutto quello che voglio è di più

Gelato

Riempiendo la macchina

La porta rossa mi brucia la coscia

Caldo è questo posto in cui stare

Con la temperatura così alta

Così pesante

Spessa con benzina

Le mie mani mi manterranno ferme

Più caldo di quanto non sia mai stato

La piscina sta ridendo con i suoi brillanti denti blu

Deridendo il mio corpo mentre sta soffocando per il caldo

L’odore della plastica colorata che cuoce al sole

Dolce come la frustrazione, il mio senso è sul tetto

Voglio il tuo gelato

Lo voglio sdraiato al sole

Voglio il tuo gelato

Voglio che si sciolga sulla mia lingua

Voglio il tuo gelato

Lo voglio, cosa stai aspettando?

Gelato, tutti

Tutto quello che voglio è di più

Voglio il tuo gelato

Lo voglio sdraiato al sole

Voglio il tuo gelato

Voglio che si sciolga sulla mia lingua

Voglio il tuo gelato

Lo voglio sdraiato al sole

Voglio il tuo gelato

Voglio che si sciolga sulla mia lingua

Voglio il tuo gelato

Lo voglio, cosa stai aspettando?

Gelato, tutti

Tutto quello che voglio è di più