Per i nostalgici degli anni ’90, che sia per la musica dance o per le storiche sigle dei cartoni animati, arriva Faccio La Brava di Dj Matrix con Cristina D’Avena e Amedeo Preziosi.

Se sei pronto a scatenarti e allo stesso tempo a fare un tuffo nel passato, Faccio La Brava è la canzone adatta a te e alla tua estate 2020.

Faccio La Brava entra a far parte della compilation Musica da Giostra di Dj Matrix arrivata ormai al volume 7, che conta diverse collaborazioni, tutte all’insegna della dance anni ’90. Musica da Giostra è un format ideato proprio da Dj Matrix che unisce la dance con diversi generi musicali in voga tra i giovanissimi e che ha avuto molto seguito negli ultimi anni, arrivando, con il volume 6, al primo posto nella classifica delle compilation più vendute FIMI/GfK Italia.

Siamo sicuri che la collaborazione con Cristina D’Avena non sarà da meno, andando ad accaparrarsi la generazione dei nostalgici e degli amanti dei cartoon anni ’90.

Il singificato della canzone Faccio La Brava

Il testo di Faccio La Brava, in toni molto scherzosi, è un dialogo tra una ragazza e un ragazzo, dove lei tenta di convincere lui a non essere geloso, perché lei è appunto una brava ragazza.

A prestare le voci per questo simpatico botta e risposta sono proprio Cristina D’Avena, che per la prima volta si cimenta in un brano pop dance e Amedeo Preziosi, youtuber che si sta facendo strada nel panorama musicale ed è già arrivato al suo sesto singolo.

La tracklist di Musica da Giostra 7

Ecco tutte le canzoni, e le collaborazioni, che troverai nella compilation:

iPantellas, Giuli – Divano Marittima (vs Dj Matrix, Matt Joe)

Dj Matrix, Matt Joe, Amedeo Preziosi – Sono arrivati i carramba (prod. Parka e Durzo)

Dj Matrix, Ackeejuice Rockers, Comagatte – Twerko sulla techno

Dj Matrix, Alien Cut – L’Isola che non c’è (feat. Luca Menti)

Dj Matrix, Cristina D’Avena, Amedeo Preziosi – Faccio la brava (prod. Matt Joe)

Dj Matrix, Matt Joe, Paps – Quelli della provincia (feat. Vise)

Dj Matrix, Matt Joe, Mad Fiftyone – Alice (feat. Mad Fiftyone)

Alien Cut, Dj Matrix – Non c’è nessuno che salta

Dj Matrix, Carolina Marquez, Ludwig – Courmayeur (Gabry Ponte Remix)

Dj Matrix, Giuli – Magia

Dj Matrix, Amedeo Preziosi, Matt Joe – Non sono bello ma spacco

Matt Joe – CR12

Dj Matrix – Slaughter (Dj Selecta Remix)

Met, Street Housers, Dj Matrix – Tik Tok

Dj Matrix, Matt Joe – Funkyzarro (feat. Soniko)

Ottomix, Yano vs Dj Matrix – Bhangra

Dj Matrix, Matt Joe, Rumatera – Daghine

Dj Matrix, Visco, Kianto – Fury Sax

Matt Joe, Dj Matrix – Batte forte sempre

Dj Matrix, Matt Joe – Colpa dello stress

Dj Matrix, Giuli – Il buio ha paura di noi

Il testo di Faccio La Brava

C’è la mia amica già sotto casa

Devo lasciarti perché sto ancora in pigiama

Faremo tardi tu non pensarci

Lo sai che ti amo e di me puoi fidarti

Ti giuro stasera faccio la brava

Non preoccuparti se non torno a casa

Tra le mie amiche sono la più sana

Non ero io in quella storia

In giro c’è una mia sosia

(Ti giuro stasera)

Ok, vorrei, ma non so se mi fido

Porta pure il mio amico te lo lascio in affido

Poi rivedi il tuo ex e torna a fare il nido

Mi ricordo che tipo, dimmi dove che arrivo

Lascia le tue amiche sole in pista

Forse sembrerò un po’ maschilista

Bevi poco e scusa se so’ in fissa

Ma conosco bene quel barista

Ma tu lo sai che amo ballare

Tranquillo amore devi farti meno pare

Se bevi troppo come finirà

Non preoccuparti non succederà

Ti giuro stasera faccio la brava

Non preoccuparti se non torno a casa

Tra le mie amiche sono la più sana

Non ero io in quella storia

In giro c’è una mia sosia

(Ti giuro stasera)

Ti giuro stasera faccio la brava

Non preoccuparti se non torno a casa

Tra le mie amiche sono la più sana

Non ero io in quella storia

In giro c’è una mia sosia

(Ti giuro stasera)

Fidati di me

Lo sai che non potrei

Farti niente di male

Anzi che c’è di male

Sono lontana ma penso a te

Ti giuro stasera faccio la brava

Non preoccuparti se non torno a casa

Tra le mie amiche sono la più sana

Non ero io in quella storia

In giro c’è una mia sosia

(Ti giuro stasera)