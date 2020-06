Per i 45 anni del sistema radiofonico italiano le radio si sono unite nel progetto “I Love My Radio” realizzando una playlist di 45 brani, una per ogni anno, tra i quali il pubblico dovrà decretare la sua preferita attraverso una votazione alla quale potrete partecipare cliccando QUI.

Tra le canzoni selezionate sono state aggiunte anche dieci nuove versioni di celebri successi rivisitati da alcuni artisti italiani. Tra le cover annunciate per il momento troviamo quella di “Centro di Gravità Permanente” realizzata da Biagio Antonacci, il duetto di Tiziano Ferro e Massimo Ranieri su “Perdere l’Amore” –già eseguito sul palco dell’Ariston nel corso del Festival di Sanremo– e “Mare Mare” realizzata da Elisa.

Ora arriva il quarto brano che entrerà in rotazione nelle radio da lunedì 8 Giugno. Si tratta di un omaggio a Pino Daniele e la canzone scelta è “Quando” che verrà interpretata da Marco Mengoni. È stato proprio quest’ultimo ad annunciare la notizia sui profili social spiegando il motivo della sua scelta:

“Pino Daniele è un cantante che mi accompagna da tutta la vita […] Rappresenta l’unione tra lo spirito del blues americano e la cultura napoletana, un mix che ha saputo rivoluzionare lo scenario italiano. Ho deciso di rendergli omaggio cantando una delle sue canzoni più famose. Un brano che dipinge l’amore constratato di un uomo, diviso tra il desiderio di vedere ancora il viso della persona amata e la voglia di dimenticare quella strana follia che è la passione” Marco Mengoni annuncia l’uscita della cover di “Quando”

Nelle prossime settimane saranno rivelate le restanti sei cover. Il progetto di “I Love My Radio” si concluderà a Ottobre con uno speciale concerto in diretta streaming al quale parteciperanno gli artisti coinvolti.

Testo di Quando di Pino Daniele

Tu dimmi quando, quando

Dove sono i tuoi occhi e la tua bocca

Forse in Africa che importa Tu dimmi quando, quando

Dove sono le tue mani ed il tuo naso

Verso un giorno disperato

Ed io ho sete

Ho sete ancora, ho sete ancora

Tu dimmi quando, quando

Non guardarmi adesso amore

Sono stanco

Perché penso al futuro

Tu dimmi quando, quando

Siamo angeli che cercano un sorriso

Non nascondere il tuo viso

Perché ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

E vivrò, sì vivrò

Tutto il giorno per vederti andar via

Fra i ricordi e questa strana pazzia

E il paradiso, che forse esiste

Chi vuole un figlio non insiste



Tu dimmi quando, quando

Ho bisogno di te almeno un’ora

Per dirti che ti amo ancora

Tu dimmi quando, quando

Lo sai che non ti avrò e sul tuo viso

Sta per nascere un sorriso

Ed io ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

E vivrò, sì vivrò

Tutto il giorno per vederti andare via, uh

Fra i ricordi e questa strana pazzia

E il paradiso, che forse esiste

Chi vuole un figlio non insiste

Lo sai che non ti avrò e sul tuo viso

Sta per nascere un sorriso

Io ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

Tu dimmi quando, quando