R3HAB, il famoso produttore olandese, ha già rilasciato parecchi singoli nel 2020. Quanti? Ben 7.

Tra questi la collaborazione con HRVY dal titolo “Be Okay” e ha contribuito alla colonna sonora del film Scooby! con “Feel Alive”.

Ora è tornato con un banger bilingue dal titolo “Bésame (I Need You)“. Una collaborazione con la pop star argentina TINI e il trio messicano Reik.

Questa canzone di R3HAB suona come un successo crossover, cioè dal sound che prende spunto da più generi.

“C’è qualcosa in te, qualcosa in te che mi colpisce”, inizia la canzone. “Penso che il futuro senza di te, il futuro senza di te non vada bene.”

Da lì, TINI e Reik si armonizzano sul ritornello sensuale di Bésame (I Need You).

“Baciami, baciami, baciami, in questo modo, solo io e te. Resta, resta, resta, quello che è mio è tuo.”

Come è nata la canzone Bésame (I Need You)?

“Subito dopo aver iniziato a lavorarci su, mi era chiaro come doveva essere il sound della traccia”, rivela R3HAB. “TINI e Reik hanno portato l’energia perfetta al brano, che puoi sentire in tutta la canzone.” Anche gli altri artisti hanno confermato questo aspetto. “Trovo molto interessante esplorare nuovi stili musicali e ‘Bésame’ ha sicuramente un sound speciale, distintivo rispetto ad altre canzoni”, ha detto TINI. “Mi sento molto onorata di collaborare con questi grandi artisti”.

Quanto a Reik? Cosa ne pensa il trio messicano?

“Adoriamo la canzone Bésame (I Need You)”, hanno detto. “È super energica, fa ballare e divertire per tutta la sua durata. Guardando indietro nel tempo, ricordiamo di aver incontrato TINI in un concerto in Argentina quando aveva circa 15 anni. E’ pazzesco cantare questa canzone insieme a lei se ci pensi. E a proposito di R3HAB, l’abbiamo appena conosciuto e adoriamo quello che fa.”

Il video musicale

La clip diretta da Diego Peskins ha raggiunto quasi 1 milione di visualizzazioni in un solo giorno dalla sua pubblicazione su YouTube. I colori sono quelli da pista da ballo e Tina si fa valere in qualche splendida coreografia in compagnia di alcune ballerine sexy. In una scena indossa un top con la scritta Bésame (I Need You)… non gli sta male 🙂 Nel video compaiono tutti i protagonisti, dal trio Reik a R3hab.

Quanto è sexy Tini con il top di Bésame (I Need You)?

Guarda la clip qui sopra e scrivici il tuo parere nei commenti. Noi ti lasciamo al testo e alla sua traduzione.

Il testo di Bésame (I Need You)

[Intro: Reik]

You got something about you, something about you

Blow me away

I think future without you, future without you

Just ain’t okay

It’s half a billion people but it’s you that I want to taste

You got something about you, something about you

Drive me insane

[Pre-Ritornello: Reik]

I need to know right now

Oh, won’t you help me out?

I need to know right now

If you’re gonna come my way

[Ritornello: TINI & Reik, Reik]

Bésame, bésame, bésame, así se vuelve tuyo

Quédate, quédate, quédate, lo mío es tuyo

I need you as much as you need me (Yeah-yeah-yeah)

Bésame, bésame, bésame, así se vuelve tuyo

[Verso: TINI]

Tini, Tini, Tini

Yeah-eh

Bésame, bésame, quédate, quédate

Júrame que yo voy a tenerte una y otra vez

Deja la timidez, en español o inglés

I want you, baby, I want you, yes, yes, yes, yes

Hace tiempo que ya no me pasaba

Hace tiempo que no me enamoraba

Y aunque nunca, nunca te dije nada

Pégate un poquito que esta noche no se acaba



[Pre-Ritornello: Reik]

I need to know right now

Oh, won’t you help me out?

I need to know right now

If you’re gonna come my way

[Ritornello: TINI & Reik, Reik]

Bésame, bésame, bésame, así se vuelve tuyo

Quédate, quédate, quédate, lo mío es tuyo

I need you as much as you need me (Yeah-yeah-yeah)

Bésame, bésame, bésame, así se vuelve tuyo

[Conclusione: Reik]

Bésame, así se vuelve tuyo

La traduzione del testo di Bésame (I Need You)

[Intro: Reik]

C’è qualcosa in te, qualcosa in te

Che mi colpisce

Penso che il futuro senza di te, il futuro senza di te

Non vada bene

In mezzo a un miliardo di persone sei tu che voglio assaporare

C’è qualcosa in te, qualcosa in te

Che mi fa impazzire

[Pre-Ritornello: Reik]

Devo saperlo adesso

Oh, mi darai una mano?

Devo saperlo adesso

Se verrai da me

[Ritornello: Tini e Reik]

Baciami, baciami, baciami, in questo modo, solo io e te

Resta, resta, resta, quello che è mio è tuo

Ho bisogno di te tanto quanto tu hai bisogno di me

Baciami, baciami, baciami, in questo modo, solo io e te

[Verso: TINI]

Tini, Tini, Tini

Si-eh

Baciami, baciami, rimani, rimani

Giurami che ti avrò per sempre

Abbandona la timidezza, in spagnolo e in inglese

Ti voglio, tesoro, ti voglio, si, si, si, si

Era da tempo che non mi capitava

Era da tempo che non mi innamoravo

E anche se non, non ti ho mai detto nulla

Resta un po’ che questa serata non si è conclusa

[Pre-Ritornello: Reik]

Devo saperlo adesso

Oh, mi darai una mano?

Devo saperlo adesso

Se verrai da me

[Ritornello: Tini e Reik]

Baciami, baciami, baciami, in questo modo, solo io e te

Resta, resta, resta, quello che è mio è tuo

Ho bisogno di te tanto quanto tu hai bisogno di me

Baciami, baciami, baciami, in questo modo, solo io e te

[Conclusione: Reik]

Baciami, così, solo tu ed io