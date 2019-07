Era atteso da molto tempo e finalmente è arrivato: naturalmente stiamo parlando di “Blow“, il featuring tra Ed Sheeran e Bruno Mars, accompagnati da Chris Stapleton.

Potete ascoltare la canzone qui sopra!

La canzone dal sapore rock ha debuttato oggi, 5 luglio 2019: si tratta dell’ennesimo pezzo estratto dall’album “No.6 Collaboration“, cui uscita è prevista per il 12 Luglio.

La pubblicazione segue altri pezzi parte del progetto e che abbiamo già avuto il piacere di ascoltare: da “I don’t care” con Justin Bieber, passando per “Cross Me“, con Chance The Rapper & PnB Rock ed infine la fantastica “Beautiful People“, con Khalid.

Con tutte queste anteprime non possiamo che essere certi che il prossimo album del cantante inglese non potrà essere che un gran successo!

E tu cosa ne pensi di “Blow”? Fammi sapere nei commenti!

Qui sotto trovi testo e traduzione di “Blow“, di Ed Sheeran feat. Bruno Mars e Chris Stapleton.

La cover di “Blow”

Testo di “Blow” – Ed Sheeran feat. Bruno Mars e Chris Stapleton

Feeling like a bullet jumping out a gun

I’m feeling like a winner, I feel like the one

You’re doing something to me, you’re doing something strange

Well, jump back, talk to me, woman

You make me want to make a baby, baby, uh

Supernatural woman, supernatural freak

Don’t know what you’re doing, got me feeling weak

Oh, I wanna call you fever, baby, you can set a fire on me

Hot damn, pop it like a pistol, mama

You got me down on my knees, begging please

I’m coming, baby

I’m coming for you, hey

Locked, loaded, shoot my shot tonight

I’m coming, baby

I’m coming for you

Pull my trigger, let me blow your mind

You red leather rocket, you little foxy queen

Everybody’s watching, pretty little thing

Baby, tell me, what’s your fantasy?

Come closer, let’s talk about it

You want white lines in a limousine

Whipped cream, and everything in between, yeah

I’m coming, baby

I’m coming for you, hey

Locked, loaded, shoot my shot tonight

I’m coming, baby

I’m coming for you

Pull my trigger, let me blow your mind

I’m coming, baby

I’m coming, baby

I’m coming for you, hey

Locked, loaded, shoot my shot tonight

I’m coming, baby

I’m coming for you

Pull my trigger, let me blow your mind

Traduzione di “Blow” – Ed Sheeran feat. Bruno Mars e Chris Stapleton

Mi sento come un proiettile sparato da una pistola

mi sento un vincitore, mi sento l’unico

stai facendo qualcosa a me, mi stai facendo qualcosa di strano

bene, salta su, parlami, donna

tu vuoi che io faccia il bambino, il bambino

Donna soprannaturale, bizzarra soprannaturale

non so cosa stai facendo, mi fai sentire debole

oh io voglio chiamarti febbre, tu puoi fare bruciare il fuoco dentro me

cavolo è caldo, lo fai sparare come una pistola

tu mi fai inginocchiare, mi fai implorare “ti prego”

Sto arrivando baby

sto sparando per te yeah

rinchiuso, carico, sparo il mio colpo stanotte

sto arrivando, baby

sto sparando per te

premo il grilletto, lascia che ti faccia impazzire

Il tuo razzo fatto di velluto rosso, tu piccola volpe regina

tutti stanno guardando, sei una piccola cosa carina

baby dimmi, qual è la tua fantasia?

vieni più vicino, parliamone

tu vuoi linee bianche in una limousine

panna montata, e tutto quello che c’è in mezzo, yeah

Sto arrivando baby

sto sparando per te, yeah

rinchiuso, carico, sparo il mio colpo stanotte

sto arrivando baby

sto sparando per te

premo il grilletto, lascia che ti faccia impazzire

sto arrivando baby

sto arrivando baby

sto sparando per te, yeah

rinchiuso, carico, sparo il mio colpo stanotte

sto arrivando baby

sto sparando per te

premo il grilletto, lascia che ti faccia impazzire