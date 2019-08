Non è una novità che Ed Sheeran sia capace di raggiungere numeri straordinari. Anche se questa volta non si tratta di uno dei suoi singoli né uno dei suoi album, è pur sempre la sua musica a essere protagonista.

Il “Divide Tour” si aggiudica infatti il titolo di tour con il maggior incasso della storia, spodestando gli U2 che hanno detenuto il record fino a questo momento.

La band americana aveva infatti guadagnato con il “360° Tour” -che li aveva visti protagonisti dal 2009 al 2011- circa 736,4 milioni di dollari.

Circa un milione e mezzo di differenza –con un totale di 737,9 milioni di dollari– ha fatto sì che il tour di Ed guadagnasse la prima posizione.

Il “Divide Tour” ha avuto inizio proprio in Italia, a Torino, il 16 Marzo del 2017. Da allora il cantante ha tenuto 246 date in giro per il mondo e terminerà il prossimo 26 Agosto in Inghilterra con l’ultima tappa.

Il nuovo disco “No.6 Collaborations Project” uscito a inizio Luglio è stato scritto e composto proprio durante gli innumerevoli viaggi che lo hanno portato a esibirsi dinnanzi a milioni di fans.

Un progetto che sta dominando le classifiche mondiali e per il quale ha voluto ringraziare personalmente attraverso un post sui social:

“Mi hanno appena informato che No.6 è al primo posto in America e in molti altri paesi. Mi sento incredibilmente fortunato ad avere l’opportunità di rilasciare un progetto artistico che esce dalle mie specialità e che senza alcun tipo di promozione ottiene la prima posizione. Siete tutti meravigliosi, grazie del supporto e grazie a ogni singolo artista che ha deciso di condividere il proprio talento con me in questo progetto”.

Il cantante ha dichiarato di volersi prendere del tempo per staccare la spina dopo questi anni no-stop e di avere intenzione di trascorrere un lungo periodo, insieme alla moglie Cherry, in Nigeria. Lontano dai riflettori e dal palco.

Una pausa più che meritata.