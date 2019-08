Cosa ci fanno Emma Marrone, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso insieme?

È quello che si chiedono in molti dopo la foto spuntata sui social, pubblicata dallo stesso Ferro, con la caption “c’è una nuova band in città”.

I tre si sono riuniti nella città di Los Angeles, ma se per piacere o per lavoro non è dato saperlo. Almeno per ora.

Quello che sappiamo per certo è che Emma si trova nella città americana per lavorare su nuova musica. Lei stessa ha voluto farlo sapere attraverso un post sul suo profilo Instagram dove, arrivando in uno studio di registrazione appare emozionata e felice.

“Pronta per iniziare questa nuova avventura. Quello che farò ad iniziare da oggi resterà per sempre e questa responsabilità emotiva mi fa sorridere. Mi fa sentire viva. Grazie vita. Grazie Musica”.

In molti pensano si tratti del nuovo album che potrebbe rappresentare la celebrazione dei suoi primi 10 anni di carriera.

Quello che è certo è che potremo vedere il suo debutto sul grande schermo il prossimo Febbraio: ha infatti preso parte al nuovo film di Gabriele Muccino “I migliori anni”.

Tiziano Ferro, che il mese scorso ha celebrato le nozze con il compagno Victor Allen, si prepara invece all’uscita dell’attesissimo nuovo disco “Accetto Miracoli”, disponibile dal 22 Novembre, e al tour che lo porterà in giro per gli stadi italiani il prossimo anno.

I giorni scorsi è stata ufficializzata la tanto attesa data a Bari, allo Stadio San Nicola per il 3 Luglio mentre San Siro raddoppia per la troppa richiesta. Tiziano si esibirà nello stadio milanese il prossimo 5 e 6 Giugno.

Tommaso Paradiso, cantante dei TheGiornalisti, si trova attualmente in California in vacanza insieme alla compagna Carolina Sansoni ma niente esclude che si sia preso del tempo per fare un salto in studio.

C’è chi spera in una collaborazione tra i tre, chi crede che Emma e Tommaso prenderanno parte al nuovo disco di Tiziano, chi invece pensa che sia stato solo un ritrovo tra semplici amici.

Avremo presto una risposta alla nostra domanda? Staremo a vedere.