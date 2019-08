E’ iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo della serie TV “Batwoman“, in onda a partire dal prossimo 6 Ottobre sul canale americano CW. Per ingannare l’attesa, possiamo intanto goderci un piccolo teaser trailer uscito lo scorso 2 Luglio, dove possiamo vedere la protagonista – interpretata dalla giovane e bella Ruby Rose – nei panni della nostra supereroina preferita!

People aren’t always what they seem. #Batwoman premieres Sunday, October 6 on The CW! pic.twitter.com/ARjRM2Ofez — Batwoman (@CWBatwoman) August 2, 2019 #Batwoman arriva domenica 6 ottobre, sul canale CW

“Le storie, proprio come le persone che le raccontano, non sempre sono come sembrano”.

Così cita Kate Kane nei pochi secondi di anteprima. Non fidarsi di nessuno e non farsi ingannare dalle apparenze sembrano essere i temi principali che affronterà l’eroe di Gotham nella sua prima stagione.

Abbiamo già potuto ammirare l’attrice e modella Ruby Rose nel il suo debutto nel crossover di “Elseworlds”, l’anno scorso, insieme ai suoi colleghi dell’Arrow-verse “The Flash“, “Arrow” e “Supergirl“. Abbiamo già inoltre avuto la conferma che Batwoman sarà presente al Crossover che ci aspetta questo inverno, “Crisis on Infinite Earths“.

Nello show Rose interpreterà Kate Kane, la cugina di Bruce Wayne, la quale scoprirà l’arsenale di Batman dopo che quest’ultimo è scomparso.

Sinossi di “Batwoman”, la nuova serie CW con Ruby Rose

Ecco qui la sinossi ufficiale della nuova serie TV “Batwoman”, in onda sul canale CW dal 6 ottobre:

Armata di passione per la giustizia sociale e un talento nell’esprimere la sua opinione, Kate Kane (Rose) vola sulle strade di Gotham nei panni di Batwoman, una ex combattente di strada omosessuale e altamente addestrata, pronta a soffocare la risurrezione criminale di una città in crisi.

Ma non chiamatela ancora eroe. In una città alla disperata ricerca di un salvatore, Kate deve superare i propri demoni prima di abbracciare la chiamata al simbolo di speranza di Gotham.

Il pilot della serie è stato diretto da David Nutter, che ha seguito la sceneggiatura scritta da Caroline Dries, che figura nello show anche come produttrice esecutiva insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns.

Emozionati per l’arrivo di questa nuova serie TV firmata CW? Fatemi sapere nei commenti!