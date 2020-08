Un periodo ricco di sorprese per i fan di Dua Lipa che annuncia l’uscita dell’album di remix “Club Future Nostalgia”

Dua Lipa aveva preannunciato che avrebbe avuto altre sorprese per il pubblico, dopo la notizia della collaborazione con Madonna e Missy Elliott in arrivo la prossima settimana. Non ha atteso molto prima di condividerne un’altra. Il remix di “Levitating”, che vedrà il coinvolgimento delle due icone e della produttrice The Blessed Madonna, farà parte di un progetto più ampio: è in arrivo infatti un nuovo album.

Beh, non del tutto nuovo. La cantante ha annunciato l’uscita di “Club Future Nostalgia”, che conterrà tutte le tracce del suo album “Future Nostalgia” in versione remix, con la partecipazione di diversi artisti su cui per il momento ha voluto mantenere un alone di suspance. Il pubblico avrà modo di ascoltarlo tra un paio di settimane. Il disco sarà pubblicato il 21 Agosto.

L’unico remix ad essere stato confermato da Dua, oltre a quello di “Levitating”, per il momento risulta essere quello del singolo “Physical” che vedrà la partecipazione di Gwen Stefani e che è stato prodotto da Mark Ronson, con il quale la cantante ha già avuto modo di lavorare per il brano “Electricity”. Proprio lui ha commentato la notizia, affermando di aver trascorso metà lockdown lavorando su questo remix. Anche Gwen Stefani ha ringraziato pubblicamente la giovane per essere stata coinvolta in questo progetto, aggiungendo di non vedere l’ora che il pubblico lo possa ascoltare.

Le sorprese pero’ non sono finite. Non solo dovremo attendere per scoprire chi saranno gli ulteriori artisti coinvolti nell’album di remix, ma Dua ha dichiarato di avere in serbo altre novità. Non le è bastato essere una delle artiste più ascoltate degli ultimi mesi, sembra che la cantante voglia salire ancora più in alto di così. Qualcosa mi dice che ci riuscirà.