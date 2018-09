Già da un po’ di tempo Avrli Lavigne sta stuzzicando la curiosità dei propri fan riguardo all’arrivo di un nuovo video. Nelle ultime ore una nuova e misteriosa foto sta incuriosendo tutti i suoi seguaci: si tratta di un’immagine che anticipa il video?

Nella foto, che vi mostriamo qui in basso, possiamo vedere Avril dopo un tuffo in acqua, vestita con un candido abito bianco che si solleva dolcemente al contatto dall’acqua. La testa all’indietro, le braccia tese verso la superficie… sembra proprio una metafora di quella che sarà la rinascita di Avril Lavigne, e non ci stupirebbe scoprire che questa è la prima immagine del suo imminente video.

Cosa sappiamo del nuovo video di Avril Lavigne?

Niente di certo, ma la cantante 33enne ha, negli ultimi tempi, condiviso molti pensieri riguardo alla produzione del suo video facendo crescere a dismisura curiosità e aspettative. Queste le sue parole in un recente post dedicato al regista Elliott Lester:

Sei brillante e pazzo e ti amo. Grazie per andare sempre oltre e al di là, per vedere la mia visione e portarla in vita. Ho pianificato questo video da oltre due anni. Amo così tanto questo disco e il mio primo video che l’accompagnerà. Grazie alla troupe e a tutti i membri del Team Lavigne per aver fatto sì che tutto questo si avverasse.





Riguardo alla data d’uscita dell’album, non si sa molto, a parte un suggerimento lanciato dalla stessa Lavigne che diceva “non vedo l’ora che arrivi settembre”.

Non resta che aspettare fiduciosi!