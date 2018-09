Mancano poche settimane all’uscita del film che ci racconterà la storia dei Queen e di Freddie Mercury dal titolo “Bohemian Rhapsody” e finalmente viene resa ufficiale la tracklist che andrà a comporre la colonna sonora. Sì perché, in un film che parla della storica band, non potranno di certo mancare la loro incantevole musica e tutti i brani che ci fanno sognare e rabbrividire di emozione da generazioni.

Dopo l’emozionante trailer ufficiale, che vede come protagonista un grande Rami Malek nei panni di Freddie Mercury, ecco la tracklist ufficiale del film. Come potrete vedere, nel film sono inclusi tutti i brani che fanno parte dello storico Live Aid, registrato nel 1985 al Wembley Stadium di Londra.

Non mancheranno quindi i brani più famosi, ma nemmeno alcune rarità live che impreziosiranno ancora di più il film. Qui di seguito la lista completa delle 22 canzoni della colonna sonora.

Tracklist ufficiale della colonna sonora di “Bohemian Rhapsody”

1. 20th Century Fox Fanfare

2. Somebody To Love

3. Doing All Right… revisited (Performed by Smile)

4. Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow)

5. Killer Queen

6. Fat Bottomed Girls (Live In Paris)

7. Bohemian Rhapsody

8. Now I’m Here (Live At Hammersmith Odeon)

9. Crazy Little Thing Called Love

10. Love Of My Life (Rock In Rio)

11. We Will Rock You (Movie Mix)

12. Another One Bites The Dust

13. I Want To Break Free

14. Under Pressure (Performed by Queen & David Bowie)

15. Who Wants To Live Forever

16. Bohemian Rhapsody (Live Aid)

17. Radio Ga Ga (Live Aid)

18. Ay-Oh (Live Aid)

19. Hammer To Fall (Live Aid)

20. We Are The Champions (Live Aid)

21. Don’t Stop Me Now… revisited

22. The Show Must Go On

Il film “Bohemian Rapsody” uscirà nei cinema italiani il prossimo 2 novembre.