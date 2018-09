Sono poche le notizie che ci giungono, negli ultimi tempi, circa il nuovo album di Justin Bieber, eppure qualcosa sembra pronto a saltar fuori. Il giovane cantante canadese, infatti, è totalmente preso dal suo imminente matrimonio con la bella Hailey Baldwin, ma alcune fonti ci svelano che Bieber non ha accantonato del tutto la sua carriera e che sta già lavorando a nuovi brani in sala di registrazione.

Il nuovo album di Justin Bieber… quando?

Non si hanno certezze riguardo ai tempi e ad eventuali date ma, secondo alcune accreditate fonti, Justin si sta dividendo tra i preparativi per le nozze e il lavoro in studio di registrazione. Il cantante non ha messo da parte la musica (come testimoniano anche le sue recenti collaborazioni musicali) e prima o poi anche un nuovo album salterà fuori.

La data dell’uscita del nuovo album, probabilmente, non salterà facilmente fuori, questo perché Bieber vuole fare una sorpresa ai suoi fan e lanciare la sua prossima fatica discografica senza annunciarla.

La notizia coglie abbastanza di sorpresa i fan perché, in una sua recente intervista, Bieber aveva dichiarato che non avrebbe pubblicato nuova musica fino alle sue nozze. Che le date coincidano?

Non ci è dato saperlo, ma tanto basta per riaccendere le speranze dei tanti ammiratori che aspettano un suo ritorno. L’ultimo album di Justin Bieber, infatti, è stato “Purpose“, uscito nel lontano novembre 2015. Chissà se il successo di quest’ultimo tornerà per il futuro…