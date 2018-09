Un video musicale LGBT.

Il video musicale di Promises, singolo di Calvin Harris e Sam Smith presenta il tema che più rispecchia il testo del brano.

Questa collaborazione ora ha un video musicale e quest’ultimo è un’ode totale alla comunità LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender).

Probabilmente Sam Smith ha avuto grosso potere nel processo decisionale relativo al tema del video musicale.

Nella clip di Promises Sam Smith festeggerà in un club gay di New York dove molti vogher faranno ciò che sanno fare meglio attraverso coreografie molto ben realizzate.

Per chi non lo sapesse, Il voguing è una sorta di danza contemporanea, nata nei locali gay frequentati da latinoamericani e da afroamericani negli anni sessanta.

Per fortuna di Calvin Harris anche gli eterosessuali avranno il loro “piccolo” spazio nel video musicale di Promises.

Calvin si sarà sentito come un pesce fuor d’acqua in questo video musicale.

Qui sotto il testo con traduzione di Promises.

A dirla tutta la melodia della canzone non mi convince a pieno, nel senso che mi sarei aspettato di più. A voi è piaciuta? Fatecelo sapere.

Testo di Promises di Sam Smith e Calvin Harris

Are you drunk enough?

Not to judge what I’m doin’

Are you high enough?

To excuse that I’m ruined

‘Cause I’m ruined

Is it late enough?

For you to come and stay over

Cause we’re free to love

So tease me, hmmm

I make no promises, I can’t do golden rings

But I’ll give you everything (tonight)

Magic is in the air, there ain’t no science here

So come get your everything (tonight)

I make no promises, I can’t do golden rings

But I’ll give you everything (tonight)

Magic is in the air, there ain’t no science here

So come get your everything (tonight)

Tonight

(ha-ha-ha, ha-ha-ha your everything tonight)

Is it loud enough?

’Cause my body is calling for you, calling for you

I need someone, to do the things that I do, hmmm

I’m heating up, energy’s taking control (oh, oooh)

I’m speeding up

My heartbeat’s dancing alone

I make no promises, I can’t do golden rings

But I’ll give you everything (tonight)

Magic is in the air, there ain’t no science here

So come get your everything (tonight)

I make no promises, I can’t do golden rings

But I’ll give you everything (tonight)

Magic is in the air, there ain’t no science here

So come get your everything (tonight)

Tonight

(ha-ha-ha, ha-ha-ha your everything tonight)

‘Cause I need your green light

Day and night, say that you’re mine

‘Cause I need your green light

Day and night, say that you’re mine

Say that you’re mine

Say that you’re mine

I make no promises, I can’t do golden rings

But I’ll give you everything (tonight)

Magic is in the air, there ain’t no science here

So come get your everything (tonight)

I make no promises, I can’t do golden rings

But I’ll give you everything (tonight)

Magic is in the air, there ain’t no science here

So come get your everything (tonight)

Tonight

Traduzione del testo di Promises in italiano

Sei ubriaco abbastanza?

Per non giudicare quello che sto facendo

Sei abbastanza su di giri?

Per perdonare il fatto che sono in caduta libera

Perché sono rovinato

È abbastanza tardi?

Perché tu venga e rimani

Perché siamo liberi di amare

Quindi provocami, hmmm

Non faccio promesse, non posso darti anelli d’oro

Ma ti darò tutto (stasera)

La magia è nell’aria, qui non c’è scienza

Quindi vieni a prendere tutto (stasera)

Non faccio promesse, non posso darti anelli d’oro

Ma ti darò tutto (stasera)

La magia è nell’aria, qui non c’è scienza

Quindi vieni a prendere tutto (stasera)

Stasera

(Tutto tuo stasera)

Il volume è abbastanza alto?

Perché il mio corpo ti sta chiamando, ti chiama

Ho bisogno di qualcuno che faccia le cose che faccio

Mi sto scaldando, l’energia prende il controllo

Sto accelerando

Il mio battito del cuore balla da solo

Non faccio promesse, non posso fare anelli d’oro

Ma ti darò tutto (stasera)

La magia è nell’aria, qui non c’è scienza

Quindi vieni a prendere tutto (stasera)

Non faccio promesse, non posso fare anelli d’oro

Ma ti darò tutto (stasera)

La magia è nell’aria, qui non c’è scienza

Quindi vieni a prendere tutto (stasera)

Stasera

(Tutto tuo stasera)

Perché ho bisogno del tuo via libera

Giorno e notte, dì che sei mio

Perché ho bisogno del tuo via libera

Giorno e notte, dì che sei mio

Dì che sei mio

Dì che sei mio

Non faccio promesse, non posso darti anelli d’oro

Ma ti darò tutto (stasera)

La magia è nell’aria, qui non c’è scienza

Quindi vieni a prendere tutto (stasera)

Non faccio promesse, non posso darti anelli d’oro

Ma ti darò tutto (stasera)

La magia è nell’aria, qui non c’è scienza

Quindi vieni a prendere tutto (stasera)