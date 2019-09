[Intro]

My Lucifer is lonely



[Verse 1]

Standing there, killing time

Can’t commit to anything but a crime

Peter’s on vacation, an open invitation

Animals, evidence

Pearly Gates look more like a picket fence

Once you get inside ‘em

Got friends but can’t invite them



[Pre-Chorus]

Hills burn in California

My turn to ignore ya

Don’t say I didn’t warn ya



[Chorus]

All the good girls go to Hell

‘Cause even God herself has enemies

And once the water starts to rise

And Heaven’s out of sight

She’ll want the Devil on her team

[Post-Chorus]

My Lucifer is lonely

[Verse 2]

Look at you needing me

You know I’m not your friend without some greenery

Walk in wearin’ fetters

Peter should know better

Your cover up is caving in

Man is such a fool, why are we saving him?

Poisoning themselves now

Begging for our help, wow



[Pre-Chorus]

Hills burn in California

My turn to ignore ya

Don’t say I didn’t warn ya



[Chorus]

All the good girls go to Hell

‘Cause even God herself has enemies

And once the water starts to rise

And Heaven’s out of sight

She’ll want the Devil on her team

[Post-Chorus]

My Lucifer is lonely

There’s nothing left to save now

My god is gonna owe me

There’s nothing left to save now

[Outro]

Haha!

I cannot do this snowflake

Traduzione del testo di All the Good Girls Go to Hell

[Intro]

Il mio Lucifero è solitario



[Verso 1]

Lì in piedi, ammazzando il tempo

Non ci si riesce a impegnare in nulla se non in un crimine

Peter è in vacanza, un chiaro invito

Animali, prove

I Cancelli Perlati sembrano più una staccionata

Una volta che ci sei dentro

Ho amici ma non posso invitarli



[Pre-Ritornello]

Le colline bruciano in California

È il mio turno di ignorarti

Non dire che non ti avevo avvertito

[Ritornello]

Tutte le brave ragazze vanno all’inferno

Perchè anche Dio ha dei nemici

E una volta che l’acqua inizia a salire

E il Paradiso è fuori dalla portata

Lei vorrà il Diavolo nella sua squadra



[Post-Ritornello]

Il mio Lucifero è solitario

[Verso 2]

Guardati come hai bisogno di me ora

Lo sai che non sono tua amica senza qualche verdone

Cammino indossando catenere

Peter avrebbe dovuto saperlo

La tua copertura sta cadendo

L’uomo è così stupido, perchè lo stiamo salvando?

Si stanno avvelenando ora

Pregando per il nostro aiuto, wow

[Pre-Ritornello]

Le colline bruciano in California

È il mio turno di ignorarti

Non dire che non ti avevo avvertito

[Ritornello]

Tutte le brave ragazze vanno all’inferno

Perchè anche Dio ha dei nemici

E una volta che l’acqua inizia a salire

E il Paradiso è fuori dalla portata

Lei vorrà il Diavolo nella sua squadra

[Post-Ritornello]

Il mio Lucifero si sente solo

Non è rimasto più niente da salvare ora

Il mio Dio mi avrà

Non è rimasto più niente da salvare ora

[Outro]

Haha!

Non posso fare questo pupazzo di neve