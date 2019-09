Oggi 5 settembre 2019, Freddie Mercury avrebbe compiuto i suoi 73 anni... in suo onore la Universal Music pubblica un video che parla di lotta all’AIDS, la tragica malattia che ha portato via per sempre la stella dei Queen.

Il video è un cortometraggio animano che fa da sfondo alla canzone del 1985 Love Me Like There No Tomorrow cantata dalla meravigliosa voce di Freddie, e che vi farà letteralmente sciogliere in lacrime.

Il video per la lotta all’AIDS dedicato a Freddie Mercury

Il bellissimo e straziante video è stato diretto da Esteban Bravo e Beth David, con l’animazione di Woodblock. Non si tratta esplicitamente di una dedica a Freddie, ma esplora i temi della sua lotta contro l’AIDS.

Il video racconta una tragica storia d’amore tra due globuli bianchi, che vengono raffigurati come due innamorati omosessuali.

Ecco quanto raccontato da Bravo e David in una nota:

“Nella ricerca del virus HIV / AIDS e del modo in cui influenza il sistema immunitario, siamo stati ispirati a dare un’occhiata alla storia attraverso lenti più microscopiche. Una storia d’amore tra due cellule del sangue, una delle quali è stata infettata dal virus. Questa prospettiva ci ha dato più opportunità visive per parlare del loro conflitto, le loro percezioni di se stessi e la percezione, il pregiudizio e la negligenza della società nei loro confronti”



“La comunità Lgbtq+ ha combattuto per anni per il diritto a un’adeguata ricerca e assistenza sanitaria, e grazie a quella lotta, milioni di vite sono state salvate. Volevamo celebrare quella vittoria”

La canzone Love Me Like There No Tomorrow sarà inclusa in Never Boring, la collezione definitiva di Freddie Mercury in uscita l’11 ottobre con Universal.

Auguri Feddie, la tua voce non muore mai.