Si avvicina a grandi passi il nuovo album di Gianna Nannini dal titolo La Differenza, che è atteso a novembre, ma che ci viene svelato già tramite cover e tracklist.

A due anni dal precedente album, Amore Gigante, la grande Gianna Nannini è pronta a regalarci tante nuove emozioni, nel particolare, ben 10 brani inediti.

La Differenza: album in arrivo e prevendita

Nelle ultime ore è stata proprio Gianna Nannini ad annunciare, tramite le sue pagine social ufficiali, l’arrivo dell’album e la possibilità del pre-order. Queste le parole usate dalla rocker:

“La differenza tra l’acquisto di un album e preordinarlo è la fiducia, ordinando prima di ascoltarlo vuol dire che sapete già che vi piacerà. Da mezzanotte potrete preordinare il mio nuovo album “La Differenza”, in uscita il 15 novembre”

Cover e tracklist de La Differenza

La Nannini ha poi presentato la cover dell’album La Differenza, formata semplicemente da una foto in primo piano e bianco e nero dell’artista, e la tracklist ufficiale formata da 10 titoli:

La differenza

Romantico e bestiale

Motivo (feat. Coez)

Gloucester Road

L’aria sta finendo

Canzoni buttate

Per oggi non si muore

Assenza

A chi non ha risposte

Liberiamo

Per il momento non è stata reso noto eventuale inizio del tour di presentazione per l’album La Differenza, ma la notizia potrebbe comunque arrivare nei prossimi giorni, e prima dell’arrivo dell’album che sarà disponibile a partire da novembre.

L’attesa e tanta, e le reazioni dei fan alla cover e alla tracklist sono molto positivi. Anche noi siamo certi che le nuove canzoni di Gianna Nannini ci daranno, come sempre, grandi emozioni…