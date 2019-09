Una notizia improvvisa che ha lasciato i fan a bocca apera: Nicki Minaj si ritira dal mondo della musica per dedicare più tempo alla sua famiglia.

La 36enne rapper americana, fidanzata con il produttore musicale Kenneth Petty, ha annunciato il suo matrimonio non molto tempo fa, ed è quindi pronta a fare il grande passo e, a quanto pare, sospendere la sua carriera musicale.

L’annuncio del ritiro dal mondo della musica è arrivato tramite un tweet della stessa Nicki Minaj:

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄