Dieci anni di carriera per Alessandra Amoroso, che torna in rotazione radiofonica oggi con il singolo Trova Un Modo. La canzone è estratta dall’album 10/Io, questo il titolo scelto dalla cantante per celebrare il suo cammino artistico iniziato tra le fila di Amici di Maria De Filippi.

L’album10/Io contiene ben 14 inediti, a partire dal primo singolo La Stessa, uscito ad agosto, e ora con il secondo singolo Trova Un Modo. L’album è disponibile da oggi nei negozi e in tutti gli store digitali.

Tra le canzoni c’è anche un testo scritto dalla stessa Alessandra Amoroso, dal titolo Ogni Santissimo Giorno, unica sua prova da cantautrice.

Ascolta Trova Un Modo

Trova Un Modo – il significato del testo

Con Trova Un Modo, Alessandra Amoroso ha voluto raccontare la forza delle donne, che trovano sempre la spinta per andare avanti, nonostante le difficoltà e i turbamenti emotivi. Il testo, scritto da Roberto Casalino e Dario Faini, prende le parti di un’ipotetica donna che sa quale sia la strada da prendere, senza lasciarsi travolgere dagli sconvolgimenti della vita.

Trova Un Modo è un brano positivo che racconta di una donna consapevole che vuole dare la direzione agli incontri che la vita le dona, che si impegna a far sì che tutto sia vissuto al meglio senza lasciarsi trascinare dagli eventi…

Trova Un Modo di Alessandra Amoroso – Testo

Camminare per strada in una città sconosciuta

Ingannare l’attesa, disegnando nell’aria

Giorni e tempi migliori, due cuori senza più recinzioni

Si sono spente le luci, il cielo ormai alla ribalta

Tutto diventa nitido, la tua mano mi cerca

O si è già dedicata a una nuova parvenza

E’ difficile comprendersi pur volendo

io che a stento riesco a stare ferma

Immobile contro il vento sento freddo

io sento freddo

Ti ho aspettato per giorni, mesi e anni

Ho sorriso ai passanti

Infranto mille sguardi

Ho aperto finestre e chiuso le porte

Se vuoi farti amare trova un modo per entrare

Giorni mesi e anni

Ci terrei a precisare non saranno tanti

Se alla fine di tutto non è finito tutto

Se vuoi farti amare trova un modo per entrare

E per ricominciare

Ci sono odori nuovi, più o meno familiari

Colori di alberi in fiore, eppure sogno il mare

Ogni contraddizione mi invita ancora a lasciare andare

E’ difficile concedersi anche un momento

io che a stento riesco a stare in piedi

Immobile contro il vento sento freddo

io sento freddo

Ti ho aspettato per giorni, mesi e anni

Ho sorriso ai passanti

Infranto mille sguardi

Ho aperto finestre e chiuso le porte

Se vuoi farti amare trova un modo per entrare

Giorni mesi e anni

Ci terrei a precisare non saranno tanti

Se alla fine di tutto non è finito tutto

Se vuoi farti amare trova un modo per ricominciare

Trova un modo, trova un modo

Trova un modo per ricominciare

Per dare nuova forma alle parole

Troppe volte già sentite da chi ti ama e non lo dice

E io invece ti ho aspettato per…

giorni, mesi e anni

Ho sorriso ai passanti

Infranto mille sguardi

Ho aperto finestre e chiuso le porte

Se vuoi farti amare trova un modo per entrare

Giorni mesi e anni

Ci terrei a precisare non saranno tanti

Se alla fine di tutto non è finito tutto

Se vuoi farti amare trova un modo per ricominciare

Trova un modo per entrare

Trova un modo per ricominciare

Trova un modo per entrare

Trova un modo per…