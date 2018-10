Uscito oggi l’album che racchiude la colonna sonora del film A Star Is Born con protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper. Come ci aspettavamo, le musiche del film sono davvero spettacolari. Scelte e curate dalla stessa Lady Gaga saranno sicuramente la vera perfezione della pellicola.

Dopo l’uscita del singolo Shallow da oggi è disponibile l’intera colonna sonora che accompagnerà il film A Star Is Born.

A parte le ballad intense e piene di emozione, la colonna sonora di A Star Is Born è anche piena di buon rock, e di hit pop. Una colonna sonora davvero imperdibile, così come il film diretto e interpretato da Bradley Cooper.



Ecco quello che ha raccontato Lady Gaga riguardo alla lavorazione per il film A Star Is Born:

Abbiamo lavorato in uno studio con i migliori scrittori e abbiamo scritto molte canzoni per questo film, anche durante le riprese. Ho iniziato a scrivere I Don’t Know What Love Is dopo aver girato la scena nel bar dei poliziotti, perché ero rimasta sopraffatta dall’emozione che mi ha dato girarla.

La Tracklist completa della colonna sonora di A Star Is Born

1. Intro (dialogue tracks)

2. Black Eyes

3. Somewhere Over The Rainbow (dialogue tracks)

4. Fabulous French (dialogue tracks)

5. La Vie En Rose

6. I’ll Wait For You (dialogue tracks)

7. Maybe It’s Time

8. Parking Lot (dialogue tracks)

9. Out of Time

10. Alibi

11. Trust Me (dialogue tracks)

12. Shallow

13. First Stop, Arizona (dialogue tracks)

14. Music To My Eyes

15. Diggin’ My Grave

16. I Love You (dialogue tracks)

17. Always Remember Us This Way

18. Unbelievable (dialogue tracks)

19. How Do You Hear It? (dialogue tracks)

20. Look What I Found

21. Memphis (dialogue tracks)

22. Heal Me

23. I Don’t Know What Love Is

24. Vows (dialogue tracks)

25. Is That Alright?

26. SNL (dialogue tracks)

27. Why Did You Do That?

28. Hair Body Face

29. Scene 98 (dialogue tracks)

30. Before I Cry

31. Too Far Gone

32. Twelve Notes (dialogue tracks)

33. I’ll Never Love Again (Film Version)

34. I’ll Never Love Again (Extended Version)