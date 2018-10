Jonas Blue torna con una traccia più soft.

Il DJ inglese Jonas Blue ha pubblicato il suo nuovo singolo Polaroid con Liam Payne e Lennon Stella sulle piattaforme digitali.

Questo è il nuovo singolo di Jonas Blue dopo la traccia I See Love con Joe Jonas della colonna sonora di “Hotel Transylvania 3“.

Polaroid è una canzone nuova di zecca. Jonas Blues dimostra di avere ottimi contatti nella musica. Sta sfornando tante collaborazioni con artisti famosissimi. Prima Jonas e ora Liam… mica male come roster.

Per chi non conoscesse Jonas Blues, il dj aveva creato un grande successo nel 2016 dal titolo By Your Side con RAYE. Adoro quella canzone e vi invito ad ascoltarla. Nel 2018 ha prodotto anche Alien con la stella del pop Sabrina Carpenter. Insomma, il dj conosce tante persone di spessore e alcune sue canzoni meritano.

Invece, cosa ne penso di Polaroid? Beh, non è una brutta canzone, ma è molto più pacata per gli standard di Jonas Blues. Il ritmo mi piace molto. Ammetto, non è la traccia che preferisco di Jonas, però è molto orecchiabile e probabilmente farà anche molto bene in radio.

In questa canzone il testo invita Liam Payne a seguire una ragazza sfuggente perché è innamorato di lei. Leggetelo qui sotto in lingua inglese.

Testo di Polaroid di Jonas Blue, Liam Payne e Lennon Stella

Let me tell you how it happened

I wasn’t looking for someone that night

No, I was never a believer

But you could fall in love at the first sight

But all of a sudden

We loved and got lost in the moment

All of a sudden

She’s gone in the flash of her light

I never was looking, hmm

I’ll be looking for the rest of my life

We took a polaroid

You signed your name up on it

I put it in my wallet

Hopin’ I’d see your face again

We took a polaroid

Captured the look in your eyes

It’s only a matter of time

Before it starts fadin’

Was it my imagination?

I could’ve swore I saw someone like you

A thousand people at the station

And it’s like you slipped out of view

Then all of a sudden

I loved and got lost in the moment

All of a sudden

She’s gone in the blink of an eye

I never was looking, hmm

I’ve been looking for the rest of my life

We took a polaroid

You signed your name up on it

I put it in my wallet

Hopin’ I’d see your face again

We took a polaroid

Captured the look in your eyes

It’s only a matter of time

Before it starts fadin’

We were dancing without moving

All my friends are leaving me behind

I didn’t wanna catch a feeling

But there was something in that flashin’ light

Then all of a sudden

I loved and got lost in the moment

All of a sudden

She’s gone in the blink of an eye

I never was looking, hmm

I’ve been looking for the rest of my life

We took a polaroid

You signed your name up on it

I put it in my wallet

Hopin’ I’d see your face again

We took a polaroid

Captured the look in your eyes

It’s only a matter of time

Before it stops fadin’

We took a polaroid

You signed your name up on it

I put it in my wallet

Hopin’ I’d see your face again

Traduzione del testo di Polaroid in italiano

lascia che io ti dica come è successo

non stavo cercando qualcuno quella notte

no, non sono mai stato un credente

ma avresti potuto innamorarti a prima vista

ma tutto d’un tratto

ci siamo amati e ci siamo persi nel momento

all’improvviso

lei se n’è andata in un batter d’occhio

non stavo mai guardando mmm

guarderò per il resto della mia vita

abbiamo scattato una Polaroid

hai scritto il tuo nome sopra

l’ho messa nel portafoglio

sperando di rivedere il tuo viso

abbiamo scattato una polaroid

catturato il tuo sguardo

è solo una questione di tempo

prima che smetta di scomparire

me l’ero solo immaginato

avrei giurato di aver visto qualcuno come te

mille persone in stazione

ed è come quando dubitavo di te

ma tutto d’un tratto

io amato e ci siamo persi nel momento

all’improvviso

lei se n’è andata in un battibaleno

non stavo mai guardando mmm

guarderò per il resto della mia vita

abbiamo scattato una Polaroid

hai scritto il tuo nome sopra

l’ho messa nel portafoglio

sperando di rivedere il tuo viso

abbiamo scattato una polaroid

catturato il tuo sguardo

è solo una questione di tempo

prima che smetta di scomparire

stavamo ballando senza muoverci

tutti i miei amici mi stanno lasciando dietro

non volevo sentirmi coinvolto

è stata qualcosa che è avvenuta nella luce pulsante

ma tutto d’un tratto

ho amato e mi sono perso nel momento

all’improvviso

lei se n’è andata in un battibaleno

non stavo mai guardando mmm

guarderò per il resto della mia vita

abbiamo scattato una Polaroid

hai scritto il tuo nome sopra

l’ho messa nel portafoglio

sperando di rivedere il tuo viso

abbiamo scattato una polaroid

catturato il tuo sguardo

è solo una questione di tempo

prima che smetta di scomparire

abbiamo scattato una Polaroid

hai scritto il tuo nome sopra

l’ho messa nel portafoglio

sperando di rivedere il tuo viso