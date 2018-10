Twenty One Pilots e i nuovi brani

E’ uscito oggi, 5 ottobre, il nuovo album dei Twenty One Pilots intitolato Trench. Abbiamo già ascoltato in anteprima il singolo My Blood,il quarto singolo uscito il 27 agosto, ed i singoli Jumpsuit, Nico And The Niners, e Levitate,che hanno anticipato l’uscita dell’album.

Ci sono molte voci e teorie realizzate su questo nuovo album da parte dei fan dei Twenty One Pilots. Il duo ha un pubblico molto attento su internet, che li ha condotti a sostenere la teoria della creazione di un concept album.

I Twenty One Pilots sono stati seguiti nei loro vari aggiornamenti, sin dall’annuncio lo scorso anno in cui parlavano di una pausa. Il duo ha postato sui social:

E da lì hanno continuato con piccoli indizi da decriptare. Fino agli aggionamenti del 2018 che includevano misteriose frasi:

“Stai ancora dormendo”

Ecco di seguito alcuni dei brani del nuovo album Trench dei Twenty One Pilots:

Neon Gravestones

Bandito

Tracklist di Trench

Jumpsuit Levitate Morph My Blood Chlorine Smithereens Neon Gravestones The Hype Nico and the Niners Cut My Lip Bandito Pet Cheetah Legend Leave the City

E’ ufficiale anche l’aggiornamento del loro tour 2019.

Gennaio 2019 30 – Palace of Sports – Kiev, Ucraina

Febbraio 2019

2 – VTB Arena – Mosca, Russia

4 – Ice Palace – St. Petersburg, Russia

6 – Ice Hall – Helsinki, Finlandia

8 – Ericsson Globe Arena – Stoccolma, Svezia

9 – Telenor Arena – Oslo, Norvegia

11 – Royal Arena – Copenhagen, Danimarca

12 – Barclaycard Arena – Hamburg, Germania

14 – Mercedes-Benz Arena – Berlin, Germania

15 – Atlas Arena – Lodz, Polonia

16 – The O2 Arena – Praga, Repubblica Ceca

17 – Wiener Stadthalle – Vienna, Austria

21 – Unipol Arena – Bologna, Italia

23 – Hallenstadion Zurich – Zurigo, Svizzera

24 – Hanns-Martin-Schleyerhalle – Stuttgart, Germania

25 – Lanxess Arena – Cologne, Germania

27 – Genting Arena – Birmingham, Regno Unito

Marzo 2019

1 – 3Arena – Dublino, Regno Unito

2 – SSE Arena Belfast – Belfast, Regno Unito

4 – The SSE Hydro Arena – Glasgow, Regno Unito

5 – Manchester Arena – Manchester, Regno Unito

7 – The SSE Arena Wembley – Londra, Regno Unito

11 – Accorhotels Arena – Parigi, Francia

12 – Ziggo Dome – Amsterdam, Olanda

13 – Palais 12 – Brussels, Belgio

15 – Bizkaia Arena (BEC!) – Bilbao, Spagna

16 – WiZink Center – Madrid, Spagna

17 – Altice Arena – Lisbon, Portogallo

L’album è stato promosso dal duo lo scorso 12 settembre durante lo spettacolo di Londra al O2 Academy Brixton.